Rio de Janeiro (AFP). Foot: l'ex-patron du football brésilien au centre d'une enquête judiciaire

La justice brésilienne a ouvert une enquête contre Ricardo Teixeira, l'ancien président de la Confédération brésilienne de football (CBF), pour blanchiment d'argent et fraude entre 2009 et 2012, a annoncé lundi soir le porte-parole du parquet de Rio de Janeiro. "Cette enquête est menée dans la plus grande discrétion", a indiqué à l'AFP le porte-parole, Marcelo del Negri, confirmant qu'une enquête était en cours. Agé de 67 ans, M. Teixeira, qui fut à la tête du football brésilien pendant 23 ans, a versé sur ses comptes bancaires 464 millions de reales (147,3 millions de dollars), un montant "atypique", selon une source policière citée par la revue Epoca. Quatre charges sont retenues contre lui, dont évasion de capitaux et falsification de documents. Ricardo Teixeira, patron de la puissante fédération brésilienne depuis 1989, avait démissionné de ses fonctions en 2012, après des soupçons de corruption. Il avait été entre 2009 et 2012 président du comité organisateur du Mondial-2014. Il était aussi l'un des membres du Comité exécutif de la Fédération internationale de football (Fifa) qui ont participé en décembre 2010 au vote attribuant les Coupes du monde 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar. Son successeur à la tête de la fédération brésilienne jusqu'au 16 avril dernier, José Maria Marin, a été arrêté mercredi à Zurich, en marge du congrès de la Fifa. Outre M. Marin, devenu vice-président de la CBF, six autres élus de la Fifa ont été arrêtés en Suisse à la demande de la justice américaine, soupçonnés de corruption depuis les années 1990.

