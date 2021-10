"On n'est pas couché" remplacée par un best of demain.

Selon le parisien, l'émission du normand Laurent Ruquier "On n'est pas couché" ne sera pas diffusée demain soir sur France 2. Les téléspectateurs pourront néanmoins se consoler avec un best of de l'émission. La raison : Laurent Ruquier est malade.



Aux États-Unis se prépare le retour à l'écran de Sarah Michelle Gellar. La vedette de la série "Buffy contre les vampires" reviendra sur le petit écran à la rentrée dans une nouvelle série intitulée "Ringer". Dans cette fiction, elle incarnera une jeune femme en fuite pour échapper à la mafia. En usurpant l'identité de sa jumelle, l'héroïne se rendra compte que sa sœur est également recherchée.



Le spin-off (dont nous vous avons déjà parlé) d'Esprits Criminels s'arrêtera finalement à l'issue de la première saison. "Esprits criminels, comportement suspect", une déclinaison qui se retrouve arrêtée après seulement une saison lancée en février dernier aux États-Unis.



La sélection télé du jour, c'est la finale, ce soir sur France 4 de l'Amlin Challenge Cup en direct de Cardiff. C'est du rugby. Rencontre opposant le Stade Français aux Harlequins de Londres. Début de la retransmission à 20h35 sur le canal 14 de la TNT.