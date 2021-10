Genève (AFP). Kerry, qui s'est cassé la jambe, reste en observation cette nuit à l'hôpital de Genève

Le chef de la diplomatie américaine John Kerry, 71 ans, qui devait rentrer dimanche aux Etats-Unis après s'être cassé la jambe dans un accident de vélo dans les Alpes françaises, restera finalement cette nuit "en observation" à l'hôpital de Genève et ne rentrera que lundi, a annoncé le département d'Etat. "Le secrétaire avait prévu de reprendre l'avion pour les Etats-Unis ce soir, mais après une nouvelle consultation, il a été jugé raisonnable qu'il reste cette nuit à l'hôpital en observation" et qu'il retourne aux Etats-Unis "demain" (lundi), a indiqué son porte-parole John Kirby, soulignant qu'il s'agissait simplement d'une mesure de précaution. "Le secrétaire continue d'être actif et de bonne humeur" et il a pu notamment appeler le président américain Barack Obama, a-t-il ajouté. L'accident s'est produit dimanche en matinée alors que M. Kerry, grand amateur de cyclisme, s'apprêtait à s'élancer sur le col de la Colombière, un grand classique emprunté de nombreuses fois par le Tour de France cycliste, près de la frontière franco-suisse. Il a ensuite été évacué par hélicoptère vers l'hôpital universitaire de Genève. M. Kerry était à Genève depuis vendredi pour les entretiens avec son homologue iranien Mohammad Javad Zarif, à un mois de la ligne de la date butoir de négociations marathon pour sceller un accord historique sur le programme nucléaire de Téhéran.

