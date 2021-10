Genève (AFP). Kerry rentre aux Etats-Unis après une nuit à l'hôpital en Suisse

Le chef de la diplomatie américaine John Kerry, 71 ans, est attendu lundi dans son pays après s'être cassé la jambe lors d'une chute de vélo dans les Alpes françaises et avoir dû rester pour la nuit à l'hôpital à Genève. Cet incident l'a par ailleurs obligé à renoncer à ses déplacements à Madrid et Paris. L'accident s'est produit dimanche alors que le secrétaire d'Etat américain, grand amateur de cyclisme, s'apprêtait à s'élancer sur le col de la Colombière, un grand classique emprunté de nombreuses fois par le Tour de France cycliste, près de la frontière franco-suisse. Il a ensuite été évacué par hélicoptère vers l'hôpital universitaire de Genève. "Il a été jugé raisonnable qu'il reste cette nuit à l'hôpital en observation" et qu'il ne retourne aux Etats-Unis que "demain" (lundi), a indiqué son porte-parole John Kirby, qui a souligné que M. Kerry a pu appeler le président américain Barack Obama. Cette sortie à vélo avait été préparée à la demande de M. Kerry en collaboration avec la préfecture du département français de la Haute-Savoie. Le secrétaire d'Etat était à Genève depuis vendredi pour des entretiens avec son homologue iranien Mohammad Javad Zarif. L'accident de M. Kerry a eu lieu près de la petite ville de Scionzier (centre-est de la France), à quelques dizaines de kilomètres à l'est de Genève, d'où le secrétaire d'Etat avait été emmené en voiture. M. Kerry, qui d'après son porte-parole John Kirby, n'a "pas perdu connaissance", était normalement attendu dimanche soir à Madrid, puis en début de semaine à Paris. Le secrétaire d'Etat "regrette beaucoup de ne pas pouvoir assister en personne à la réunion ministérielle de la coalition contre le groupe Etat islamique prévue mardi à Paris", a ajouté son porte-parole. Il prévoit d'y participer à distance, a-t-il précisé. Le département d'Etat a plus tard annoncé qu'il serait remplacé à Paris par le secrétaire d'Etat adjoint Antony Blinken. John Kirby a par ailleurs expliqué que "la blessure de son fémur droit est proche de sa précédente opération de la hanche". Il est prévu qu'il rentre aux Etats-Unis à bord d'un avion médicalisé et qu'il aille se faire soigner à l'hôpital général du Massachusetts, où se trouve le médecin qui l'a déjà opéré. Son avion, Air Force, a quant à lui décollé de Genève vers Washington dimanche. Juste avant son accident, M. Kerry et son homologue iranien M. Zarif avaient mené samedi à Genève de nouvelles tractations "intenses" sans parvenir à aplanir des divergences qui demeurent, à un mois de la date butoir pour sceller un accord historique sur le programme nucléaire de Téhéran. Selon le numéro deux de l'équipe des négociateurs iraniens, Abbas Araghchi, les discussions doivent reprendre "la semaine prochaine à Vienne, au niveau des adjoints et des experts". D'après des médias iraniens, ce retour à la table des négociations dans la capitale autrichienne aura précisément lieu jeudi. - Une chute accidentelle - Grand amateur de vélo, M. Kerry est tombé dimanche contre une bordure de trottoir vers 09H40 (07H40 GMT). Aucun autre véhicule n'a été impliqué dans son accident. Il était entouré de ses gardes du corps et de gendarmes, avec lesquels il devait effectuer l'ascension du col, lorsqu'il a chuté à faible allure. Selon des témoins il est tombé dans une ligne droite, sur le plat, dans la toute première partie du parcours. M. Kerry "a chuté accidentellement, comme n'importe quel cycliste en a fait l'expérience un jour", a expliqué un témoin. D'après le porte-parole du département d'Etat, "du personnel médical et un médecin étaient sur les lieux avec le convoi du secrétaire d'Etat au moment de l'accident". M. Kerry, qui aura 72 ans en décembre, est un grand sportif. Elancé, visiblement toujours en grande forme physique, il a pour habitude de faire du vélo en marge de ses très nombreuses tournées en Europe.

