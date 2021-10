Évry (AFP). Tentative d'assassinat à Corbeil: vers un procès aux assises pour un proche de Dassault

Le parquet d'Evry a requis le renvoi aux assises d'un proche du sénateur UMP Serge Dassault, pour une tentative d'assassinat qui aurait été commise sur fond de soupçons d'achats de votes à Corbeil-Essonnes, a appris samedi l'AFP de sources judiciaire et proche du dossier. Younès Bounouara, 42 ans, est soupçonné d'avoir tiré le 19 février 2013, à l'heure du déjeuner, dans le centre de Corbeil-Essonnes, sur Fatah Hou qui circulait en voiture, blessant très grièvement ce boxeur qui en conserve des séquelles. Entendu comme témoin assisté durant l'instruction, l'industriel Serge Dassault, ancien maire de cette commune de l'Essonne, n'a pas été mis en cause par cette enquête visant un homme qui fut un de ses relais dans les quartiers en difficulté. Peu avant les faits, Younès Bounouara et Fatah Hou avaient eu une violente altercation. A son origine, selon la source proche du dossier, le parquet évoque dans son réquisitoire signé le 21 mai des articles de presse "accusant Younès Bounouara d'être à la solde de Serge Dassault" et "d'avoir perçu des fonds considérables, de l'ordre de 2 millions d'euros, en échange d'une aide apportée à l'élection de Jean-Pierre Bechter", successeur de l'industriel à la mairie. - "La tête de ma mère, il crève" - Bounouara aurait décidé de ne pas redistribuer "comme il devait le faire" cet argent, selon la version de Fatah Hou, rapportée par cette source. L'ex-boxeur a affirmé aux enquêteurs avoir "travaillé pour Serge Dassault jusqu'en 2008 dans le cadre des campagnes électorales" et avoir reçu un temps de l'argent "à distribuer à la population de Corbeil-Essonnes pour les inciter à voter pour lui", poursuit-il. Lors de son audition, Serge Dassault raconte que Fatah Hou s'était effectivement plaint auprès de lui "de ne pas avoir reçu d'argent contrairement à Younès Bounouara", rapporte la source. De l'argent "destiné à financer un projet industriel en Algérie et non à acheter des voix", selon la version de l'industriel détaillée dans le réquisitoire. Serge Dassault réfute tout système d'achat de votes, objet d'une enquête distincte à Paris qui lui vaut d'être mis en examen. Après son algarade avec Fatah Hou, Younès Bounouara rentre chez lui prendre une arme et s'attable à une terrasse de café "dans un quartier qu'il sait fréquenté par Fatah Hou", selon la source proche du dossier. Une voiture passe, avec plusieurs personnes à bord, dont la future victime. Bounouara expliquera avoir cru qu'un des occupants était armé, que Fatah Hou lui faisait peur, le menaçait depuis des mois. Mais des témoins décriront son "attitude calme et déterminée lors du tir" et les enquêteurs disposent d'écoutes téléphoniques ordonnées dans un autre dossier. "Là je suis en terrasse, j'ai mon truc sous mon aisselle. Il passe. La tête de ma mère, il crève", dit-il à un interlocuteur avant les faits, selon la source. - "Besoin d'intermédiaires" - Après les tirs, il passe quelques coups de fil, explique quoi dire aux enquêteurs, puis fuit en Algérie avant de se livrer en novembre 2013. En confrontation le 8 décembre 2014, Bounouara accuse sa victime présumée d'avoir voulu racketter "son ami Serge Dassault et lui-même depuis environ 2008", selon le réquisitoire. Un harcèlement mené, explique-t-il, car Fatah Hou et ses amis "savaient que Serge Dassault lui avait fait un don de 2 millions d'euros", poursuit la source qui évoque des "liens étroits" entre Younès Bounouara et Serge Dassault: le premier avait été le chauffeur d'un colistier du second, un "employé de la mairie en emploi jeune avant de monter une société ayant un marché avec la ville", et une sorte d'homme à tout faire. Serge Dassault a concédé aux enquêteurs "bien connaître Younès Bounouara qui s'était mis à sa disposition à partir de 1995" et expliqué "que l'on a besoin d'intermédiaires lorsqu'on fait de la politique et qu'on est maire", rapporte encore la source. Sollicité par l'AFP, l'avocat de Younès Bounouara, David-Olivier Kaminski, a regretté que "des éléments à décharge" aient été, "sciemment ou non, totalement occultés".

