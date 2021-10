Genève (AFP). Nucléaire: l'Américain Kerry rencontre l'Iranien Zarif à Genève

Le patron de la diplomatie américaine John Kerry et son homologue iranien Mohammad Javad Zarif s'entretenaient samedi à Genève en vue de sceller d'ici à la fin juin un accord historique sur le programme nucléaire de Téhéran. Les deux ministres se sont retrouvés vers 09H00 GMT dans un palace de la ville suisse dans une ambiance visiblement détendue devant la presse, entourés de leurs délégations et de la représentante de la diplomatie européenne Helga Schmid. MM. Kerry et Zarif pilotent depuis des mois les négociations entre les grandes puissances du groupe 5+1 (Etats-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne) et Téhéran, sous l'égide de l'UE, afin de trouver un accord définitif sur le programme nucléaire controversé de la République islamique. Les parties ont jusqu'au 30 juin pour graver dans le marbre un texte final. Interrogé rapidement par un journaliste sur la probabilité de signer un accord dans les temps, M. Zarif a dit dans un sourire: "Nous allons essayer". John Kerry n'a pas dit un mot. Les deux hommes doivent discuter toute la journée et les pourparlers pourraient continuer dimanche.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire