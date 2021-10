Sortir dans la Manche : lundi 1er juin

Jusqu'au 13 juin, c'est la 2nd édition du Boulevard des Arts. Un Festival multiculturel organisé par l'espace culturel Leclerc de Tourlaville. De nombreuses animations sont proposées comme des dédicaces dont une par T'choupi le héros des tout petits, des showcases, des expositions ou encore des journées à thème. Et d'autres animations pour petits et grands.



A partir de mercredi et jusqu'à samedi, assistez au Festival les Hétéroclites à Saint-Lô. De nombreux ateliers seront proposés : maquillage, chasse au trésor, initiation au graff, percussions mais aussi des concerts. Rendez-vous, pendant ces quelques jours, au Vallon de la Dollée à Saint-Lô. Le programme complet est à retrouver sur Art Plume



Tout ce week-end, assistez et participez au Surf Open 14 à Siouville. Un événement essentiellement centré sur le surf avec quelques animations en parallèle. Samedi soir place au traditionnel "Apéro Mix" ou des DJ's locaux mixeront de la musique électro de 18h à 23h. Pour plus d'infos connectez-vous sur Cotentin Surf Club