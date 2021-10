Vos places pour The Voice Tour 2015 sur Tendance Ouest

A l’issue de la nouvelle saison de THE VOICE, LA PLUS BELLE VOIX, les 2 meilleurs talents de Florent PAGNY, JENIFER, MIKA et ZAZIE (Lilian Renaud, Anne Sila, Hiba Tawaji, Battista Acquaviva, David Thibault, Camille Lellouche, Guilhem et Côme) composent le nouveau casting de la tournée 2015 et sillonnent 18 villes de France.

Durant près de 2 heures de concert live, les 8 talents sont sur scène et interprétent les titres préférés des téléspectateurs de l’émission à succès : THE VOICE, LA PLUS BELLE VOIX.

Parmi les dates de la tournée, celle du vendredi 3 juillet au Parc Anova d'Alençon.