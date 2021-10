Sortir dans le Calvados : vendredi 29 mai

Ce soir, c'est la 7ème édition du BBC Blues au Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair. Retrouvez en concert deux groupes qui vous emmèneront en plein coeur de la chanson blues et des balades folk. La 7ème édition du BBC Blues c'est ce vendredi au Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair. Retrouvez toutes les infos sur BBC



Tout ce week-end, c'est la 17ème édition de la fête de la bio à St-Omer près de Thury-Harcourt. Au programme de ces deux journées : marché bio, conférences, tables rondes, animations et visite de la ferme. L'entrée est à 2€ à partir de 12 ans. Retrouvez plus d'informations sur Bio Normandie



Le D-Day Festival Normandy commence ce samedi 30 mai et dure jusqu'au 14 juin. Didier Llorca, Directeur de l'Office de Tourisme de Bayeux Intercom nous en donne un avant-goût SON Retrouvez le programme complet sur Tourisme Bayeux