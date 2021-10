Sortir dans le Calvados : mercredi 27 mai

Jusqu'à vendredi, c'est la Norlanda's Cup à Caen. 32 équipages composés d'entreprises, de collectivités locales, d'organismes et d'associations s'affronteront à bord de voiliers. Les finales se disputeront vendredi de 13h à 21h. Rendez-vous au bassin de Calix. L'entrée est gratuite. Plus d'informations sur Norlanda's Cup



Jusqu'à dimanche, c'est la semaine des quartiers 2015 à Bayeux. Cet après-midi, ce sont les portes ouvertes de l'Espace Argouges de 14h à 18h30. Vendredi, c'est la fête des voisins et samedi c'est la fête mondiale du jeu. Retrouvez le programme complet sur Bayeux



Tout ce week-end, c'est la 17ème édition de la fête de la bio à St-Omer près de Thury-Harcourt. Au programme de ces deux journées : marché bio, conférences, tables rondes, animations et visite de la ferme. L'entrée est à 2€ à partir de 12 ans. Retrouvez plus d'informations sur Fête de la Bio