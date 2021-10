Lars Von Trier comprend Hitler même s'il n'était pas un brave type

"Je comprends Hitler. Je pense qu'il a fait de mauvaises choses, oui absolument, mais je peux l'imaginer assis dans son bunker à la fin", a dit le cinéaste, dont le film "Melancholia" est présenté mercredi soir en compétition officielle. "Je dis seulement que je comprends l'homme. Il n'est pas vraiment un brave type, mais je comprends beaucoup de lui et je sympathise un peu avec lui. Mais bien sûr je ne suis pas pour la Deuxième Guerre mondiale, je ne suis pas contre les juifs", a poursuivi Lars Von Trier, fidèle à sa réputation de provocateur. "Je suis avec les juifs bien sûr, mais pas trop, parce qu'Israël fait vraiment chier", a-t-il enchaîné devant une assistance partagée entre rires et silences gênés. A ses côtés, l'actrice principale de son film, l'Américaine Kirsten Dunst, apparaissait visiblement mal à l'aise murmurant même "Oh my God". Le réalisateur répondait à une question d'un journaliste sur ses origines allemandes, qu'il avait découvertes en 1989 à la mort de sa mère. AFP

