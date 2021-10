Conduite en état alcoolique : un an ferme

Pour couronner le tout, il a tout d’abord donné le nom de son frère aux policiers. Le prévenu répondait de ces faits jeudi 12 mai. Période de clochardisation Le procureur adjoint, affirme que ce jour-là, R.S était un vrai danger public et réclame une peine ferme à l’appréciation du tribunal. Sont évoqués aussi son casier judiciaire, déjà dix mentions, et le fait que le prévenu n’a jamais passé son permis de conduire. L’avocate de la défense rappelle que son client est sorti de prison en juillet dernier. Après une période de clochardisation, il a renoué avec "l’anesthésiant classique des SDF,l’alcool". Elle souligne aussi qu’il a retrouvé un appartement, et une formation pour devenir électricien. Ce sont pour elle des preuves d’une volonté réelle de réinsertion alors qu’il n’a reçu les obligations de son sursis mise à l’épreuve que le 7 avril dernier, après sa nouvelle arrestation. R.S est néanmoins condamné à six mois de prison ferme pour ses récidives de délits routiers et de six mois supplémentaires pour la prise du nom d’un tiers. Après la fin de sa formation, et s’il trouve un travail, il pourra aménager sa peine.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire