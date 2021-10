Dancefloor en bord de mer avec Michaël Canitrot, le 20 juin à Granville

Michael Canitrot fait danser les plus belles et célèbres salles parisiennes : l'Olympia, le Queen, les Bains Douches, La Coupole à Montparnasse, chez Maxim's ou le premier étage de la Tour Eiffel.

Ses soirées-concept "So Happy in Paris" rassemblent depuis plus de 10 ans le banc et l'arrière banc des plus belles villes de France : Saint-Tropez, Monaco, Lyon, Cannes, Marseille, Toulouse ... mais il se produit aussi en Espagne, Belgique, Allemagne, Italie, Suisse, Luxembourg, Angleterre, Brésil, Canada, Etats-Unis ...

Le tapis rouge

En 2003, Michaël Canitrot est le premier DJ à officier... sur le célèbre tapis rouge du Festival International du Film de Cannes. J'usqu'en 2012, il accompagnera la montée des marches des plus grandes stars de la planète. Spécialiste reconnu des ambiances musicales sur mesure, il a collaboré avec Chanel, Dior, Cartier, Versace, D&G ou encore Prada.

Le samedi 20 juin 2015, après la tombée de la nuit, Michaël Canitrot sera en live sur la Plage de Hérel à Granville pour le plus grand dancefloor gratuit de Normandie organisé par Tendance Ouest.