Paris (AFP). Roland-Garros: Mahut et Paire surprennent agréablement

Nicolas Mahut et Benoît Paire ont chacun réussi une superbe performance en éliminant respectivement le Letton Ernests Gulbis, demi-finaliste l'an passé, et l'Italien Fabio Fognini, mercredi au deuxième tour de Roland-Garros. L'exploit du jour, côté français, est incontestablement à mettre au crédit de Mahut, seulement 116e mondial, qui a réussi le plus grand match de sa carrière sur terre battue pour battre Gulbis 6-3, 3-6, 7-5, 6-3. Spécialiste des surfaces rapides, en particulier du gazon, Mahut (33 ans) avait bien peu souvent eu l'occasion de se mettre en valeur à la Porte d'Auteuil. En douze participations jusque-là, il n'avait gagné que trois matches à Roland-Garros, son meilleur résultat datant de 2012, quand il avait éliminé l'Américain Andy Roddick, alors 30e mondial, au premier tour. Fidèle à son jeu d'attaque, Mahut a fort bien profité des doutes qui assaillent Gulbis, tête de série N.24, depuis le début de saison. Le Letton, qui l'an passé avait éliminé Roger Federer en huitièmes de finale et pris un set à Novak Djokovic en demie, a subi dix éliminations dès son entrée en jeu cette année et n'a remporté que trois victoires. Mahut affrontera au prochain tour le N.1 français Gilles Simon. Paire (71e) a aussi créé une belle surprise en dominant Fognini (27e), qui avait battu Rafael Nadal en huitièmes de finale à Barcelone en avril mais s'est encore une fois révélé bien irrégulier. Très constant tout au long du match, le Français s'est imposé sans l'ombre d'un doute 6-1, 6-3, 7-5, montrant qu'il était sur la bonne voie pour canaliser son tempérament de feu. Cette victoire est bonne pour le moral de Paire, dont l'année 2014 avait été gâchée par une blessure tenace au genou gauche et qui avait eu du mal à revenir à son niveau en ce début de saison. L'Italien n'a pas semblé au mieux physiquement et le grand combat attendu n'a finalement pas eu lieu. Sur le court du moins, car le match a été perturbé par une échauffourée dans les tribunes entre deux spectateurs. Paire rencontrera au deuxième tour un Tchèque, Tomas Berdych (N.4) ou Radek Stepanek. Résultats de la 4e journée du tournoi de Roland-Garros, disputée mercredi: Simple dames (2e tour): Annika Beck (GER) bat Paula Kania (POL) 6-2, 6-2 Lucie Safarova (CZE/N.13) bat Kurumi Nara (JPN) 6-2, 6-0 Sabine Lisicki (GER/N.20) bat Daria Gavrilova (AUS) 6-1 (abandon) Samantha Stosur (AUS/N.26) bat Amandine Hesse (FRA) 6-0, 6-1 Maria Sharapova (RUS/N.2) bat Vitalia Diatchenko (RUS) 6-3, 6-1 Alizé Cornet (FRA/N.29) bat Alexandra Dulgheru (ROM) 6-2, 7-5

