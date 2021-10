Washington (AFP). Foot: la justice américaine inculpe neuf membres de la Fifa pour corruption

Le Département de la Justice a inculpé pour corruption neuf élus de la Fifa et cinq partenaires de l'instance mondiale du football, pour des faits s'étalant sur les 24 dernières années, a annoncé le ministère américain mercredi. Par ailleurs, le siège de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf), situé à Miami, a été perquisitionné dans le cadre de cette procédure, a précisé le Département de la Justice. Les partenaires de la Fifa inculpés sont des professionnels du marketing sportif, a précisé le ministère. Les faits supposés de corruption "s'étalent sur deux générations au moins de dirigeants du football, présumés avoir tiré profit de leur capital confiance pour encaisser des millions de dollars en pots-de-vin et commissions", souligne la ministre de la Justice Loretta Lynch, qui avait ouvert elle-même la procédure à l'époque où elle occupait le poste de procureur du district est de New York. Sont notamment inculpés, toujours selon le ministère, Jeffrey Webb, vice-président de la Fifa et président de la Concacaf, Eduardo Li, membre des comités exécutifs de la Fifa et de la Concacaf, Julio Rocha, chargé du développement à la Fifa, Costas Takkas, attaché au cabinet du président de la Concacaf, Eugenio Figueredo, actuel vice-président de la Fifa, Rafael Esquivel, membre du comité exécutif de la Conmebol, José Maria Marin, membre du comité d'organisation de la Fifa pour les jeux Olympiques, et Nicolas Leoz, ancien membre du comité exécutif de la Fifa, ainsi que le sulfureux Jack Warner, un ancien membre du comité exécutif de la Fifa, déjà impliqué dans de nombreuses affaires de corruption.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire