Paris (AFP). Hommage à quatre grands résistants, à la Sorbonne, avant l'entrée au Panthéon

Plusieurs corps constitués, autorités et organisations ont rendu hommage mercredi à Paris, dans la cour de l'université de la Sorbonne, aux résistants Pierre Brossolette, Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-Anthonioz et Jean Zay, dont les cercueils doivent entrer au Panthéon dans l'après-midi. A 09h00, l'orchestre et le ch?ur de Paris Sciences et Lettres ont entonné le chant des partisans puis la Marseillaise devant la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, le président du Sénat, Gérard Larcher, et le recteur et chancelier des universités de Paris, François Weil. Les représentants des autorités ont déposé une gerbe, avant d'échanger quelques mots avec les familles et proches de ces figures de la Résistance, dont les deux filles de Jean Zay. "C'est une très belle cérémonie", a commenté la ministre de l'Education, se disant "très émue". "C'est une façon de dire ce que nous devons à ces quatre figures, ce que la République leur doit, ce que la Nation leur doit, mais aussi l'école", a-t-elle déclaré. "Que le monde de l'école, de la jeunesse, de l'université ait pu rendre cet hommage, c'est comme un avant-goût de la panthéonisation", a-t-elle poursuivi. Les quatre cercueils quitteront l'université pour arriver à 17H20 précises sur le parvis du Panthéon. Quelques instants plus tard, le chef de l'Etat prononcera un long discours pour célébrer ces quatre personnalités qui "ont porté haut les valeurs de la République". Il sera ponctué par la Marseillaise avant que les portes du Panthéon ne s'ouvrent pour l'entrée des cercueils aux accents du "Chant des partisans". Mardi, une première cérémonie s'était tenue en présence des membres des familles des résistants, d'étudiants, de la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, et de la maire de Paris, Anne Hidalgo.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire