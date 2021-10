Paris (AFP). Hollande préside la dernière commémoration du 8 mai de son quinquennat

Le chef de l'Etat a déposé une gerbe au pied de la statue du Général de Gaulle en bas des Champs-Elysées, avant de remonter en voiture l'avenue, entouré par la Garde Républicaine.

Il a ensuite rejoint les membres du gouvernement, comme Jean-Yves Le Drian (Défense), Emmanuel Macron (Economie), Ségolène Royal (Ecologie) et des personnalités politiques, telles que Nicolas Sarkozy, président de LR, près de l'Arc de triomphe. Il a ravivé la flamme du Soldat inconnu.

Il s'agit de la dernière commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale du mandat de François Hollande. Dans un an, au lendemain du second tour de l'élection présidentielle, il présidera cette commémoration en présence du nouveau président élu ou débutera un second mandat s'il se représente et parvient à être réélu.

M. Sarkozy, qui devrait se présenter à la primaire de son camp après l'été, a confié sur France 2 assister à cette cérémonie du 8 mai car c'est "un symbole d'unité nationale".

Le Premier ministre a lui confié que l'"esprit de Résistance" devait encore "nous inspirer" dans "des moments où l'histoire tragique s'invite, comme en 2015 avec la menace terroriste".

"Nous sortons d'une certaine manière d'une période d'insouciance" avec la menace jihadiste, a fait valoir M. Valls.

"C'est important d'entretenir cette mémoire car cela reste plus que jamais d'actualité", a conclu le Premier ministre.