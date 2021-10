Bayeux : 2 Caennais violemment agressés

Samedi 20 mars, aux environs de minuit, deux frères Caennais de 21 et 24 ans ont été agressés alors qu'ils attendaient la navette d'une discothèque à Bayeux. Un groupe de sept Bayeusains alcoolisés, âgés de 19 à 24 ans se sont approchés d'eux avant de les menacer puis de leur donner coups de poings et de pieds. Dans le groupe, quatre personnes sont parvenue a raisonner les agresseurs et tous se sont enfuis. Les victimes ont été assez gravement bléssées, l'un des deux hommes a le crâne fracturé. Les auteurs ont été interpellés grâce à l'enquête et placés en garde à vue. Ils seront jugés devant le tribunal administratif de Caen.



