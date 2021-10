Vienne (AFP). Zéro point, douze points ? Les concurrents à suivre à l'Eurovision

Qui succèdera à la diva barbue Conchita Wurst, vainqueur autrichien de l'Eurovision 2014 ? Revue de quelques candidats parmi les 27 qui se défieront samedi à Vienne en finale du concours international télévisé de chanson : - Encore un Suédois favori Suédois et favori sont presque synonymes à l'Eurovision, après les cinq victoires remportées par la Suède, dont celle d'ABBA en 1974. Mans Zelmerlow, candidat 2015, ne fait pas exception à la règle et est en tête des pronostics des parieurs. Son secret pour rester concentré? "Je vérifie ma braguette, mais genre, 50 fois". - Une Polonaise paralysée Monika Kuszynska, 35 ans, était déjà célèbre dans son pays quand elle a eu en 2006 un accident de voiture qui l'a laissée paralysée. "Je considère ma prestation comme un témoignage, pour dire qu'on peut ne pas se laisser abattre, et qu'on doit vivre pleinement même quand la vie nous soumet à une dure épreuve. Depuis mon accident, chanter est devenu ma mission", a-t-elle déclaré à l'AFP. - Une "idole" australienne Cela fait longtemps que l'Eurovision s'affranchit des limites géographiques de l'Europe, mais le grand écart est définitivement réalisé cette année avec l'invitation de l'Australie. Le candidat Guy Sebastian, un bourreau des c?urs, est un ancien vainqueur du télé-crochet "Australian Idol". - Des Arméniens politiques La politique et la géopolitique ne sont jamais loin à l'Eurovision. Cette année, l'Arménie nie sans trop convaincre que sa chanson ait pour thème les massacres massifs d'Arméniens de 1915, que la Turquie refuse obstinément de reconnaître comme un génocide. Le titre de la chanson du groupe Genealogy a été changé de "Don't deny" (ne niez pas) à "Face the shadow" (faire face à l'ombre). - Une "fille bien" russe Géopolitique toujours : au concours Eurovision 2014, qui se tenait au début de la crise ukrainienne, la chanson russe avait été huée. Cette année, Polina Gagarina espère désarmer les critiques avec sa chanson "A Million Voices" (Un million de voix). "Je suis une chanteuse, une actrice, une mère et sans doute une fille bien", a affirmé Polina Gagarina, dont le "million de voix" parlent "la même langue, qui est la langue de l'amour". - Des Britanniques qui y croient Un peu comme au football, les Britanniques, inventeurs de la musique pop, n'ont pas gagné l'Eurovision depuis longtemps - 18 ans précisément. Le duo Electro Velvet espère mettre fin à cette disette avec "Still in love with you" (Toujours amoureux de toi), sa "party song" très enlevée aux rythmes électro-swing. - Des crooners italiens L'Italie, elle, n'a pas gagné depuis 25 ans, mais bien des parieurs misent cette année sur les chances d'Il Volo, un trio "pop opéra" qui a notamment collaboré avec Barbra Streisand.

