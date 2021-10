Vienne (AFP). La Suède remporte l'Eurovision pour la sixième fois

La Suède, éternelle favorite du concours Eurovision, a de nouveau remporté samedi soir la compétition musicale aux 200 millions de téléspectateurs, grâce à Mans Zelmerlow, un jeune premier de 28 ans. C'est la sixième fois que le pays d'ABBA - vainqueurs en 1974 - gagne le concours, et la première fois depuis 2012. Seule l'Irlande a fait mieux (7 victoires). Mans Zelmerlow et "Heroes", sa chanson aux rythmes pop et aux sonorités électroniques, a devancé de 52 points la beauté russe Polina Gagarina. Le trio italien Il Volo finit troisième, devant le Belge Loïc Nottet. Mans Zelmerlow a longtemps été devancé par Polina Gagarina pendant l'annonce des votes, avant d'inverser la tendance sur la fin. "Je croyais vraiment que la Russie ou l'Italie allaient gagner", a déclaré le vainqueur, radieux, lors de sa conférence de presse. - "Fier et plein de joie" - "Je suis fier et plein de joie Heureux, oui", a-t-il ajouté. Le tiercé final a donné raison aux parieurs, qui l'avaient pronostiqué dans cet ordre. La France, dernière en 2014, a fait à peine mieux cette année: la chanteuse Lisa Angell a fini 25e sur 27 avec "N'oubliez pas", une chanson sur la Première guerre mondiale qui paraissait en décalage avec le reste du programme. Lisa Angell a confié sa déception au micro de RTL : "Artistiquement, bien sûr que je le vis comme une injustice (), je pense que la musique et la politique, ça ne marche pas". L'Autriche, vainqueur sortant avec la diva barbue Conchita Wurst et hôte de la compétition, a fait pire encore et partage le bonnet d'âne avec l'Allemagne. Chanteur, musicien, présentateur à la télé et aussi un peu danseur, Mans Zelmerlow est omniprésent sur les écrans suédois depuis sa participation à l'émission de télé-crochet Idol, en 2005. - Conchita Wurst s'envole - Le jeune homme au physique avantageux, fils d'un médecin et d'une professeur d'université, est né à Lund (sud). La chronique de ses amours fait les délices de la presse locale. L'an dernier, il avait qualifié l'homosexualité de "déviance", avant de faire amende honorable. Début mai, il avait dit au quotidien gratuit Metro qu'il pouvait "absolument" envisager d'entretenir une relation avec un homme s'il se sentait "attiré".

