Sortir dans l'Orne : vendredi 22 mai

La fête de la nature se déroule toute cette semaine dans la France entière. Retrouvez les manifestations près de chez vous sur Fête de la nature



Tout ce week-end, c'est la 1ère édition du salon Les Percherines de Mai à Mortagne-au-Perche. Sur place, nature, produits du terroir, artisanat, gastronomie ainsi que de nombreuses animations. Rendez-vous samedi et dimanche au Carré du Perche de 10h à 18h, l'entrée est gratuite.



Tout ce week-end, le club de Flers et La Ferté-Macé Triathlon organise la 3ème édition des Triathlons du Lac. C'est ouvert aux licenciés et non licenciés à partir de 6 ans. Rendez-vous samedi et dimanche sur la base de losirs du plan d'eau. Plus d'infos sur Les Triathlons du Lac