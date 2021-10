Sortir dans le Calvados : jeudi 21 mai

La fête de la nature se déroule toute cette semaine dans la France entière. Retrouvez les manifestations près de chez vous sur Fête de la nature



Ce week-end, assistez au spectacle des Kids Chantants à Luc-sur-Mer. Ils présentent "Tarzan" un joyeux spectacle d'après Walt Disney à la manière des Kids. C'est gratuit et ouvert à tous. Rendez-vous au cinéma le Drakkar de Luc-sur-Mer samedi à 20h30 et dimanche à 16h.



La Normandy Channel Race est de retour pour une 6ème édition. Le départ sera donné à Caen, ce dimanche, avec un village au bassin St-Pierre. De nombreuses animations vous y attendent ainsi que les bateaux des skippers. Le programme complet de ce week-end sportif et festif et à retrouver sur Normandy Channel Race