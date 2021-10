Beyrouth (AFP). Syrie: l'EI contrôle la totalité de la cité antique de Palmyre

L'organisation Etat islamique (EI) s'est emparée entièrement jeudi de la ville antique de Palmyre dans le désert syrien, le groupe extrémiste contrôlant désormais la moitié du territoire syrien, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). L'OSDH et des militants ont affirmé à l'AFP que les troupes du régime syrien s'étaient retirées de toutes leurs positions dans et à la périphérie de Palmyre, notamment des renseignements militaires de toute la Badiya (désert syrien), l'aéroport militaire et la prison dans lesquels les jihadistes de l'EI se sont introduits dans la nuit.

