Caen : Le crématorium va s’agrandir

Priorité à l’accueil

Une salle de cérémonie de 120 places assises viendra s’ajouter à celle qui est limitée à 50 places seulement. Deux aménagements complémentaires seront également disponibles pour améliorer l’accueil : une salle d’après cérémonie et un salon d’accueil pour les familles qui préparent la cérémonie avec le personnel du crématorium.

Ces aménagements sont attendus dans la mesure où la configuration des lieux est devenue inadaptée. En effet, "le croisement des familles entrantes et sortantes dans le hall commun nuit à la qualité de l’accueil", indique Jacky Toullier, maire adjoint chargé de l’état-civil et autres formalités.

Mis en service en septembre 1987, "l’établissement, précurseur à son époque, a besoin d’évoluer". Les travaux devraient commencer en mai 2012 pour un montant prévu de 950 000 euros, pris en charge par la ville de Caen. Pendant le chantier, l’établissement fonctionnera normalement, des dispositions ayant été prises pour que les familles ne soient pas dérangées par le bruit.