Paris (AFP). Réunion internationale sur la Syrie et l'Irak le 2 juin à Paris

Une réunion internationale pour évoquer "l'ensemble de la situation en Syrie et en Irak" aura lieu le 2 juin à Paris, en présence notamment du secrétaire d'Etat américain, John Kerry, a indiqué mercredi le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll. Laurent Fabius "a indiqué qu'il y aurait une réunion à Paris sur l'ensemble de la situation en Syrie et en Irak" qui s'est "dégradée", a annoncé Stéphane Le Foll lors d'un point-presse à l'issue du Conseil des ministres. La France entend adresser "un rappel extrêmement clair de (sa) position () en demandant au Premier ministre et au gouvernement irakien d'avoir une politique qui soit celle du rassemblement des composantes" politiques de ce pays, a poursuivi M. Le Foll. Cette annonce intervient peu après la prise par les jihadistes du groupe Etat islamique de Ramadi, une ville stratégique à moins de 100 km de la capitale Bagdad. Les forces irakiennes, aidées des puissantes milices chiites, se préparaient mercredi à lancer l'offensive pour reprendre la ville avant que les jihadistes n'y renforcent leurs positions.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire