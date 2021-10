Salgar (Colombie) (AFP). Colombie: au moins 61 morts dans un glissement de terrain

Au moins 61 personnes sont mortes et 37 ont été blessées après un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies qui ont fait déborder une rivière à Salgar, dans le nord-ouest de la Colombie, selon un nouveau bilan communiqué lundi soir par les autorités. Le précédent bilan de l'Unité nationale pour la gestion du risque de catastrophes naturelles (UNGRD) faisait état de 52 morts. Les recherches de survivants ont été interrompues lundi soir et reprendront mardi à l'aube. La catastrophe est survenue dans la nuit de dimanche à lundi dans une zone montagneuse du pays et les victimes ont été surprises dans leur sommeil par l'arrivée soudaine de l'eau qui "a tout emporté" sur son chemin, a raconté à la radio RCN Olga Osorio, la maire de Salgar, localité du département d'Antioquia. Le hameau le plus touché, La Margarita, "a été rayé de la carte", submergé par les pierres, les troncs d'arbres et la boue, a-t-elle ajouté. Le glissement de terrain survenu vers 03H00 du matin (08H00 GMT) a affecté une trentaine de familles et 31 maisons ont été endommagées, selon les autorités. Les pluies torrentielles de ces derniers jours ont fait déborder la rivière dans la vallée de la Liboriana, un site déjà difficile d'accès. Après le drame, des habitants attendaient avec angoisse devant le cimetière de Salgar où étaient acheminés les corps pour y être identifiés, a constaté l'AFP. D'autres retiraient la boue de leur maison avec des pelles dans l'espoir de sauver quelques biens. - 'Miraculés' - "Nous étions au lit lorsque nous avons senti la force du glissement de terrain. L'eau et les branches ne nous permettaient pas d'ouvrir la porte. Mais dans un geste désespéré, mon fils a réussi à la tirer et nous avons pu nous échapper", a témoigné à l'AFP Consuelo Arredo, une habitante de 66 ans. "Nous sommes des miraculés ! ", ajoute-t-elle, entre la consternation et le soulagement d'avoir survécu avec sa famille. Le président colombien Juan Manuel Santos s'est rendu sur place, effectuant un survol de la zone, et s'est réuni avec les autorités locales à propos des opérations de secours. "Personne ne va faire revenir les morts, c'est quelque chose que nous regrettons profondément, nous sommes là pour accompagner les familles", a-t-il déclaré. "Mais nous devons nous sortir de cette catastrophe et regarder devant nous, avec force et courage", a-t-il ajouté, annonçant le versement d'une indemnisation de 16 millions de pesos (environ 7.000 dollars) à chaque famille sinistrée. "Il y a beaucoup d'enfants qui se sont retrouvés sans leurs parents, qui sont seuls. L'ICBF (Institut colombien du bien-être familial, ndlr) est déjà sur place pour les aider", a-t-il indiqué. La commune, entourée de nombreux cours d'eau et située à environ 100 kilomètres au sud-ouest de Medellin, se trouvait lundi privée d'eau potable et de gaz en raison de la catastrophe. - Pays vulnérable aux catastrophes - Dans la matinée, les secouristes ont survolé la zone pour vérifier l'état des voies d'accès à la municipalité de Salgar, qui compte près de 18.000 habitants. Plus de 150 sauveteurs, équipés de chiens spécialisés, de matériel d'aide humanitaire et d'eau potable, ont été envoyés sur place, a indiqué à l'AFP Ana Carolina Gutiérrez, porte-parole de la Croix Rouge, qui a lancé une collecte d'aliments et de couvertures à Medellin. Actuel sénateur, l'ex président Alvaro Uribe (2002-2010), né à Medellin mais qui a grandi dans la région, a annoncé sur son compte Twitter qu'il se rendait sur place "pour accompagner la communauté" touchée par ce glissement de terrain. "J'ai rencontré une dame avec un bébé de trois jours, c'est son petit-fils", a ensuite témoigné sur la radio RCN ce dirigeant resté très populaire. "Les parents sont portés disparus", a-t-il ajouté. "Ce que nous avons vu est très douloureux." Les glissements de terrain sont fréquents en Colombie, un pays vulnérable aux catastrophes naturelles en raison de sa position géographique et de sa topographie. En 2010-2011, une vague de froid hivernal, due au phénomène climatique La Niña, avait provoqué inondations et glissements de terrain dans plusieurs régions du pays, faisant 1.374 morts, 2,4 millions de sinistrés et détruisant plus de 100.000 maisons, selon le bilan officiel.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire