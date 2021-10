Bogota (AFP). Colombie: au moins 33 morts après un glissement de terrain

Un glissement de terrain lundi matin à Salgar, dans le nord-ouest de la Colombie, a fait au moins 33 morts et de nombreux disparus, après de fortes pluies tombées dans la région, ont annoncé les autorités. "Nous avons pour l'instant 33 personnes décédées, mais ce chiffre pourrait augmenter", a déclaré à l'AFP Inés Cardona, directrice du département administratif de prévention des catastrophes naturelles du département d'Antioquia (DAPARD). Les pluies torrentielles ont fait déborder la rivière dans la vallée de Liboriana, un lieu difficile d'accès et désormais recouvert de boue et de décombres, a-t-elle expliqué. "Nous sommes en train de répondre à l'urgence à Salgar", a assuré sur son compte Twitter le président colombien Juan Manuel Santos, avant d'ajouter : "les personnes affectées recevront tout notre soutien". Les autorités ont réalisé un survol de la zone pour vérifier l'état des voies d'accès à la municipalité de Salgar, qui compte quelque 20.000 habitants, tandis que les équipes de secours d'urgence étaient en chemin.

