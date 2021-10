Washington (AFP). Etats-Unis : neuf morts et plusieurs blessés dans une tuerie au Texas

Neuf personnes ont été tuées et plusieurs ont été blessées dans des échanges de tirs entre des bandes rivales de motocyclistes à Waco au Texas, selon les médias locaux. Des échauffourée ont éclaté sur le parking d'un restaurant entre trois bandes rivales dont des membres ont fait usage de battes de baseball et de couteaux avant de sortir leurs armes à feu, a expliqué le sergent Patrick Swanton à la chaîne de télévision KWTX, filiale de CBS. Les bagarres ont apparemment commencé à l'intérieur du restaurant et la police était sur place lorsque les membres des bandes sont sortis sur le parking du centre commercial Central Texas Market, où la tuerie a eu lieu. Selon KWTX, plusieurs policiers ont été la cible de tirs. Toutefois la police de Waco a indiqué sur son compte Facebook qu'aucun membre des forces de l'ordre n'avait été blessé. La zone où a eu lieu la tuerie a été bouclée par la police qui a demandé aux riverains de ne pas se rendre sur les lieux. Plusieurs personnes armées ont été arrêtées, a ajouté la même source. "S'il vous plaît évitez le centre commercial du Central Texas Market car la zone n'est pas sûre. La police continue d'arrêter des individus qui viennent sur place avec des armes", a précisé la police de Waco sur Facebook. Waco, une ville du sud du Texas, compte 129.000 habitants. Elle a été le théâtre en 1993 d'un siège de 50 jours après des échanges de tirs entre des membres d'une secte et le FBI qui s'est soldé par un incendie dans lequel 74 personnes ont trouvé la mort.

