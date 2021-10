Washington (AFP). Etats-Unis: neuf morts dans une bataille rangée entre bikers au Texas

Au moins neuf membres de gangs de bikers ont été tués au Texas dimanche, quand une bagarre entre bandes rivales a viré à la bataille rangée sur un parking. Un officier de police s'est dit étonné qu'aucun des clients des restaurants situés à proximité n'ait été blessé pendant la fusillade dans laquelle des membres de plusieurs gangs ont été impliqués. "En 34 ans de service, c'est la scène de crime la plus violente sur laquelle j'ai dû travailler. Il y a du sang partout", a déclaré le sergent Patrick Swanton au Waco Tribune. "A 10 mètres de là il y avait des familles", a-t-il poursuivi. "C'est l'une des pires bagarres armées que nous ayons eues sur la ville. Ils ont commencé à tirer sur nos agents." La police de Waco a indiqué sur son compte Facebook qu'aucun membre des forces de l'ordre n'avait été blessé. Les hostilités ont commencé dans un établissement de la chaîne de bars et restaurants Twin Peaks, réputée abreuver nombre de bikers, dans un centre commercial populaire de la commune de Waco, le Central Texas Marketplace. La police savait qu'un rassemblement de bikers avait lieu et les forces de l'ordre sont intervenues rapidement, mais pas avant que la bagarre à coups de couteau et de chaînes ne culmine en fusillade. Les autorités ont ordonné la fermeture des commerces du secteur et transféré les témoins et les suspects en lieu sûr, des informations circulant selon lesquelles d'autres membres de gang étaient en route pour Waco. Le sergent Stanton a souligné que la police avait fait part avant le rassemblement de sa préoccupation auprès de Twin Peaks - chaîne où les serveuses officient légèrement vêtues - et que le bar n'avait pas été coopératif. - "Ne venez pas dans cette zone" - Selon des médias locaux, pas moins de 18 personnes ont été blessées, la plupart par des coups de couteau ou par balle. Le sergent Swanton a indiqué que plus de 100 armes avaient été récupérées sur place. Des images de télévision montrent des dizaines de suspects en train d'être rassemblés, interrogés et pour certains embarqués dans des fourgons de police. La presse avait dans un premier temps évoqué l'implication des gangs Bandidos et Cossacks, mais la police a ensuite affirmé que jusqu'à cinq bandes distinctes pourraient avoir participé. Les clubs de bikers hors-la-loi ont émergé de la contre-culture américaine dans la seconde moitié du XXe siècle. Reconnaissables à leurs blousons en cuir sur laquelle ils arborent l'insigne de leur gang, ces groupes sont à la base des clubs pour des individus qui partagent la même sensibilité, l'amour des motos et la défiance à l'égard de l'autorité. Mais de nombreuses sections - qui élisent leur propre chef et ont leurs propres règles, symboles et rites initiatiques - sont mêlées au crime organisé. Aux Etats-Unis, elles sont particulièrement associées au trafic de drogue et d'armes.

