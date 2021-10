Nouakchott (AFP). Le jihadiste Belmokhtar dément l'allégeance de son groupe à l'Etat islamique

Le jihadiste algérien Mokhtar Belmokhtar a démenti l'allégeance de son groupe Al-Mourabitoune à l'organisation Etat islamique (EI), proclamée la veille par un des chefs du mouvement, et réaffirmé sa loyauté au chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, rapportent vendredi l'agence privée mauritanienne Al-Akhbar et le site américain spécialisé SITE. Un enregistrement audio attribué à un des chefs du groupe, Adnan Abou Walid Sahraoui, a été diffusé jeudi par l'agence mauritanienne. Il annonçait qu'Al-Mourabitoune faisait "allégeance au calife des musulmans Abou Baqr al-Baghdadi", en référence au chef de l'EI. Cette déclaration "ne respecte pas les conditions et règles de la Choura", organe central d'Al-Mourabitoune, et par conséquent, "n'engage pas" le groupe "qui reste fidèle à son allégeance à Ayman al-Zawahiri sur la voie du jihad", selon le communiqué attribué à Belmokhtar, et authentifié auprès du mouvement jihadiste par des spécialistes de l'agence Al-Akhbar. "A ce sujet, le conseil de la Choura publiera un communiqué après des consultations en cours", conclut le texte. SITE indique de son côté que le communiqué a été publié jeudi sur Twitter mais ne pas avoir pu en déterminer l'authenticité. Les spécialistes de l'agence mauritanienne ont affirmé à l'AFP que la formulation confirmait l'ascension d'Adnan Abou Walid Sahraoui au sein du groupe ainsi que des divisions dans sa direction, qui pourraient conduire à une scission. Al-Mourabitoune est né en 2013 de la fusion des "Signataires par le sang" de Mokhtar Belmokhtar - cerveau de la meurtrière prise d'otages du site gazier algérien d'In Amenas - et du Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (Mujao), un des groupes jihadistes ayant contrôlé le nord du Mali jusqu'au lancement de l'opération française Serval en janvier 2013.

