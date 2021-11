SYDNEY (AFP). Hollande en Australie rattrapé par l'actualité tragique du terrorisme

L'actualité tragique du terrorisme, du Maghreb à l'Irak et à Israël, a rattrapé François Hollande en Australie, où il entamait mardi une visite officielle de deux jours, sans précédent pour un président français. C'est en vol, entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie, que le chef de l'Etat a d'abord appris la diffusion puis l'authentification par les services français d'une vidéo d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) dans laquelle apparaissent deux otages, dont le Français Serge Lazarevic. "C'est une preuve de vie récente, elle était attendue", a souligné l'un de ses proches. Commentant la diffusion de cette vidéo, François Hollande a confié aussi son effroi devant d'autres images, celle de la mise en scène macabre par le groupe Etat islamique (EI) de la mise à mort de 18 prisonniers syriens et de l'otage américain Peter Kassig. C'est une "espèce de voyeurisme de la barbarie", a-t-il réagi alors qu'un Français de 22 ans, soupçonné d'avoir participé aux décapitations, apparaît dans l'enregistrement. Puis avant qu'il ne s'exprime devant la communauté française de Sydney, réunie dans le cadre somptueux de l'Opéra, une autre nouvelle est tombée: l'attentat "à la hache, au couteau et au pistolet", selon la police israélienne, qui a coûté la vie à quatre Israéliens dans une synagogue de Jérusalem. Des "actes terribles", a condamné François Hollande: "nous devons faire en sorte que cette question du conflit israélo-palestinien soit réglée mais ne jamais accepter le terrorisme" car "jamais, où que ce soit, il n'y a pas de justification". Cette question sera mercredi au centre des échanges entre le président français et le Premier ministre australien, Tony Abbott. "L'Australie est avec la France mobilisée dans la lutte contre le terrorisme", a souligné le premier, rappelant que les deux pays étaient engagés au sein de la coalition militaire constituée par Washington pour lutter contre l'EI. Cibles potentiels, la France et l'Australie partagent une même préoccupation face aux combattants étrangers partis rejoindre cette organisation en Syrie ou en Irak ou de retour dans leur pays d'origine où certains ont commis ou projettent de commettre des attentats. Les deux pays joignent déjà leurs efforts, notamment en matière de renseignement. Mais l'entourage du président Hollande a précisé qu'il entendait aussi comparer avec le chef du gouvernement australien les arsenaux juridiques dont ils disposent et échanger leurs analyses sur l'EI. - "Ca c'est la France" - Il s'agit, a souligné François Hollande, de "coopérer autant qu'il sera nécessaire" et d'"échanger tous les renseignements et les informations qui nous permettrons de mettre un terme à cette mobilité du fanatisme". Selon lui, un millier de ressortissants ou résidents français sont partis rejoindre les rangs des combattants islamistes en Irak ou en Syrie ou bien en sont revenus. Les autorités australiennes avaient annoncé pour leur part début novembre que plus de 70 Australiens soupçonnés de vouloir rejoindre les rangs jihadistes avaient été privés de leur passeport. Au chapitre diplomatique, l'Australie a déroulé le tapis rouge sous les pas de François Hollande, reçu avec les égards protocolaires d'une visite d'Etat. Vingt-et-un coups de canons ont retenti dans le cadre grandiose de la baie de Sydney pour marquer son accueil officiel mais aussi le réchauffement spectaculaire des relations entre les deux pays et cette première visite officielle française. "Ca fait 200 ans qu'on préparait cet événement", a plaisanté François Hollande. Une vingtaine d'années plus tôt, ces relations avaient été pratiquement suspendues quand la France avait conduit sa dernière campagne d'essais nucléaires dans le Pacifique sud, déchaînant la colère de Canberra. Devant les milieux d'affaires australiens, François Hollande a loué les entreprises françaises et tout particulièrement Arianespace, dont une fusée avait lancé 10 ans plus tôt la sonde Philae, partie à la rencontre de la comète Tchouri. "Ca c'est Arianespace, ça c'est l'Europe, ça c'est la France", s'est-il exclamé. "Plus de 400 entreprises françaises emploient près de 100.000 personnes" en Australie où s'installent "de nombreux Français, jeunes le plus souvent, cadres de bon niveau", a-t-il également rappelé.

