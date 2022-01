Paris (AFP). Entretien Hollande-Renzi à l'Elysée

Le président du conseil italien Matteo Renzi est arrivé jeudi matin à l'Elysée pour un entretien avec le président François Hollande, qui poursuit son intense semaine diplomatique en vue d'une coalition élargie contre l'organisation Etat islamique (EI). Matteo Renzi est arrivé à l'Elysée jeudi vers 08h00 locales, accueilli sur le perron du palais présidentiel par le chef de l'Etat. Une déclaration à la presse est prévue à l'issue de cet entretien. Le président français, reçu par Barack Obama mardi à Washington, hôte du Premier ministre britannique David Cameron lundi puis de la chancelière allemande Angela Merkel mercredi soir, est également attendu à Moscou jeudi après-midi pour un entretien avec Vladimir Poutine. La coordination de la lutte contre l'organisation jihadiste EI, qui a revendiqué mercredi l'attentat-suicide de mardi en plein c?ur de Tunis, est compliquée, surtout après la destruction mardi d'un chasseur russe par la Turquie, pays de l'Otan et membre de la coalition anti-Etat islamique, au motif que l'avion aurait violé son espace aérien. Les risques d'attentat en Italie sont régulièrement évoqués depuis que l'EI a annoncé avoir fait du Vatican un de ses objectifs, et alors que Rome se prépare à un jubilé annoncé par le pape et qui doit commencer le 8 décembre. Une citoyenne italienne vivant à Paris depuis plusieurs années, Valeria Solesin, a été tuée dans la salle de concert du Bataclan le 13 novembre. Matteo Renzi a récemment mis en garde contre le scénario d'une "Libye bis" faute d'agenda politique clair en cas d'intervention militaire de plus grande ampleur en Syrie.

