Paris (AFP). Visite surprise de Hollande sur le Charles-de-Gaulle, déployé contre l'EI

François Hollande effectue vendredi une visite surprise sur le porte-avions Charles-de-Gaulle, déployé en Méditerranée pour participer aux opérations en Syrie et en Irak contre le groupe Etat islamique, une présence inédite sur le théâtre d'opérations proche-oriental, trois semaines après les attentats. Le président est attendu en milieu d'après-midi sur le fleuron de la marine française, déployé en Méditerranée orientale depuis son départ de Toulon le 18 novembre. Sécurité oblige, le déplacement a été tenu secret jusqu'au départ du chef de l'Etat. Dans la matinée, François Hollande avait prononcé un discours à l'Hôtel de ville de Paris, à l'occasion du sommet des élus locaux pour le climat organisé en marge de la COP21, seul évènement figurant à son agenda officiel pour la journée de vendredi. La décision avait été confirmée jeudi soir lors du Conseil restreint de défense. Accompagné du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian et du chef d'état-major des armées Pierre de Villiers, il doit notamment rencontrer pilotes de chasse et techniciens qui interviennent sur le porte-avions. Il prononcera une allocution en fin d'après-midi sur le bâtiment, sur lequel sont présentes environ 2.000 personnes. Selon l'Elysée, il doit également assister au catapultage de nuit d'avions Rafale et super Etendard partant en mission. Seul porte-avions de la marine française, en service depuis mai 2001, le Charles-de-Gaulle navigue actuellement dans une zone entre le sud de la Turquie et le nord de l'Egypte. Ainsi déployé, il "a multiplié par trois la capacité française de frappes aériennes contre Daech (acronyme arabe de l'organisation Etat islamique, ndlr) en Syrie et en Irak", rappelle l'entourage du président. - "Outil de puissance et de souveraineté" - Son engagement avait été annoncé le 5 novembre par l'Elysée. Il avait appareillé de Toulon cinq jours après les attentats de Paris et Saint-Denis (130 morts) et a mené ses premières frappes en Syrie le 23 novembre. Depuis cette date, environ 110 sorties ont été effectuées, entre frappes et vols de renseignement et de surveillance. Le Charles-de-Gaulle, "c'est à la fois un outil militaire, diplomatique et politique", "un outil de puissance et de souveraineté pour le chef de l'Etat, chef des armées", souligne-t-on également dans l'entourage du président de la République. C'est la première fois qu'un chef de l'Etat se rend sur ce porte-avions en opération loin de sa base toulonnaise. C'est également la première fois que François Hollande se rend sur le théâtre des opérations militaires françaises contre le groupe Etat islamique. En décembre 2013, il s'était rendu en Centrafrique cinq jours après le déclenchement de l'opération Sangaris. Cette visite intervient une semaine après l'intense marathon diplomatique de François Hollande qui, après les attentats parisiens, a notamment rencontré David Cameron, Barack Obama, Angela Merkel, Matteo Renzi et Vladimir Poutine pour tenter d'édifier une coalition unique, ou à défaut une meilleure "coordination" des différentes forces engagées sur le théâtre syrien. François Hollande a vivement salué les premières frappes britanniques sur les positions de l'EI en Syrie, autorisées par le parlement de Westminster mercredi soir, tout comme la décision du Parlement allemand d'autoriser la participation de jusqu'à 1.200 militaires aux opérations internationales contre le groupe terroriste. Au plan intérieur, cette nouvelle séquence "régalienne" survient également à deux jours du premier tour des élections régionales annoncées très difficiles pour le Parti socialiste. Or si la cote de popularité du président a sensiblement progressé dans les sondages depuis ses attentats, de nombreuses voix s'élèvent à gauche, y compris dans son propre parti, pour dénoncer un virage "sécuritaire" et la proposition d'inscrire dans la constitution la déchéance de nationalité pour les binationaux nés Français condamnés pour terrorisme. A noter également que M. Le Drian est tête de liste PS, dans la région Bretagne.

