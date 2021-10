Manille (AFP). Philippines: colère des familles après l'incendie qui a fait 72 morts

Soixante-douze personnes ont trouvé la mort dans un incendie virulent survenu dans une fabrique de chaussures de Manille, où les familles des victimes ont mis en cause des conditions de travail épouvantables comme souvent dans les pays en développement en Asie. Les secours ont retiré jeudi des dizaines de corps des cendres de ce bâtiment de deux étages situé dans la zone industrielle de Valenzuela, au nord de la capitale philippine, où les ouvriers terrifiés avaient été pris au piège la veille, faute apparemment de portes de sortie en nombre suffisant et de formation aux risques. "De bon nombre des victimes retrouvées, il ne restait que des crânes et des os", a raconté le chef de la police nationale, Leonardo Espina au cours d'une conférence de presse. Le maire du district de Valenzuela a annoncé à l'AFP que les corps de 72 personnes avaient été extraits des décombres. Ce chiffre devrait être proche du bilan définitif car il correspond à celui des disparus. "Quelqu'un va sans aucun doute être inculpé pour ces décès", a martelé Leonardo Espina. "Peu importe qu'il s'agisse ou non d'un accident. Des gens sont morts. Pour l'instant, nous enquêtons pour déterminer ce qu'il s'est passé. Sans nul doute, quelqu'un sera inculpé". L'incendie s'est déclaré à la mi-journée mercredi, vraisemblablement provoqué par les étincelles de fers à souder utilisés pour réparer un portail, et qui auraient mis le feu à des produits chimiques entreposés tout près. L'usine produisait des chaussons et des sandales bon marché, destinés au marché local. D'après les employés de la fabrique, celle-ci s'inspirait de marques connues pour produire par exemple des chaussures "Havana". - Sécurité défaillante - Les ouvriers travaillaient pour des salaires inférieurs au minimul légal, sans protection spéciale contre les vapeurs toxiques, et n'avaient pas reçu d'instructions d'évacuation en cas d'incendie, expliquent les proches des victimes. "Les familles ne peuvent qu'être en colère. Nous n'oublierons jamais", se désolait Rodrigo Nabor dont les deux soeurs se trouvaient à l'intérieur lorsque le sinistre s'est déclaré. Comme d'autres proches, il attendait l'arrivée des corps aux abords d'une morgue improvisée. "Je n'ai plus d'espoir de les retrouver vivantes", confiait à l'AFP cet homme de 31 ans, employé dans une usine de contreplaqué non loin de là. Ses soeurs, Bernardita Logronio, 32 ans et Jennylyn Nabor, 26 ans, se plaignaient souvent des odeurs incommodantes provenant des produits chimiques. "Elles disaient qu'elles laissaient tourner en permanence un ventilateur électrique pour chasser les mauvaises odeurs". Rodrigo Nabor a raconté qu'elles étaient payées à la pièce, et qu'elles touchaient à peine 300 pesos par jour (5,9 euros). Le salaire quotidien minimum à Manille est de 481 pesos. Lisandro Mendoza, un ouvrier de 23 ans, a survécu en s'enfuyant en courant par la porte de derrière. "J'étais en train de déjeuner quand j'ai vu de la fumée, j'ai couru et j'ai continué de courir". Il dit qu'il travaillait 12 heures par jour à mélanger des produits chimiques, sept jours sur sept, pour un salaire mensuel de 3.500 pesos (69 euros). Janet Victoriano, une autre survivante, a également mis en cause des normes de sécurité défaillantes. "Je n'ai jamais jamais participé à un exercice anti-incendie", affirme-t-elle. Comme dans d'autres pays asiatiques en développement, de nombreux Philippins travaillent dans des conditions éprouvantes, dans des usines à la sécurité précaire. Il y a deux ans, au Bangladesh, plus de 1.100 ouvriers cousant des vêtements dans des conditions misérables pour des marques occidentales avaient été tués dans l'effondrement du Rana Plaza, un bâtiment industriel de neuf étages.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire