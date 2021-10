Sortir dans le Calvados : mercredi 13 mai

Aujourd'hui, c'est le grand prix des Ducs de Normandie sur l'hippodrome de Caen. Au programme : des courses spectacle, un show de Pom Pom Girls, visite des écuries et bien d'autres animations encore. C'est de 13h à 18h. Plus d'infos sur le site du trot.

Demain et samedi, l'Association Sports et Loisirs du Chemin Vert, section futsal, organise un tournoi pour les jeunes et les adultes. Rendez-vous dès 10h aux gymnases du Chemin Vert et de la Folie Couvrechef. La compétition senior se tiendra aux mêmes heures mais le samedi. Plus d'infos sur ASCLV



Le 4ème Tremplin Musiques Actuelles se tiendra au forum Falaise le 27 juin prochain de 14h30 à 18h. Si vous êtes un groupe ou un musicien de la région, vous avez jusqu'au 20 mai pour vous inscrire. Retrouvez le bulletin d'inscription et toutes les informations sur Falaise