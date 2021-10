Saint-Aignan-sur-Cher (France) (AFP). Dix-sept singes volés dans un zoo: Une opération planifiée

Le vol de deux familles de petits singes rarissimes --sept tamarins-lions dorés et dix ouistitis argentés-- dans la nuit de samedi à dimanche au zoo de Beauval à Saint-Aignan-sur-Cher (Loir-et-Cher) était "une opération planifiée", ont souligné mardi le chef des enquêteurs de la gendarmerie et la procureure de Blois. "Ce sont des singes extrêmement rares qui font partie de programmes d?élevage internationaux. Les tamarins-lions dorés appartiennent au gouvernement du Brésil. Ce sont des espèces extrêmement menacées", a souligné le directeur du zoo de Beauval, Rodolphe Delord, pour qui les voleurs "sont des connaisseurs". "Ils savaient exactement lesquels prendre", a-t-il assuré à l'AFP. Le vol de ces animaux protégés par la Convention de Washington "était relativement facile à condition d'avoir connaissance des lieux", a estimé la procureure de la république de Blois, Dominique Puechmaille, lors d'une conférence de presse avec le lieutenant-colonel Eric Chuberre, commandant du groupement de gendarmerie du Loir-et-Cher. "Une effraction a été relevée sur une grille du parc et un cache a été apposé sur une caméra de vidéosurveillance", a indiqué la magistrate. Une fois dans la place, il a suffi de déboulonner du sol quatre "niches servant de refuge aux animaux et dans lesquelles ils passent la nuit", a poursuivi Mme Puechmaille. Ces quatre cages, d'environ 50 centimètres sur 50 ont pu ensuite être aisément emportées, a-t-elle souligné. Outre les petits primates, deux tortues ont également été volées, mais ne bénéficient a priori d'aucune protection particulière. Le préjudice total est estimé à 200.000 euros. - Vigilance renforcée aux frontières - Les enquêteurs, qui n'écartent aucune piste entre commande d'un collectionneur et opération commando destinée à alimenter le marché noir des animaux rares, ont procédé à des prélèvements ADN et visionnent "des heures d'enregistrement" des caméras du zoo restées en fonction. "Une dizaine de soigneurs seulement sur environ 500 employés du parc ont normalement accès au site concerné", a indiqué le lieutenant-colonel Chuberre. "Toutes les gendarmeries de France et les vétérinaires ont été alertés et la vigilance a été renforcée aux frontières", a averti le gendarme. Sur les réseaux sociaux, c'est aussi la mobilisation. Le hashtag "RendezlesSinges" fait fureur sur Twitter où de nombreux messages de soutien ont été adressés au zoo de Beauval, qui a tweeté "Merci merci merci!! Votre mobilisation massive peut changer les choses!" "Il est indispensable que nous retrouvions ces animaux extrêmement rapidement. Ils sont très difficiles à nourrir. Ce sont des singes qui doivent être détenus par des spécialistes", a averti M. Delord. Le directeur de conservation et de collection scientifique du zoo de Beauval, Eric Bairrao, s'est déclaré "déprimé" après la disparition des animaux: "C'est une perte énorme!" a-t-il dit. "Nous avions ici le plus grand groupe européen de ouistitis argentés dans une seule famille. C'était un vrai laboratoire." Selon le bulletin "A la trace" d'information et d'analyses sur le braconnage et la contrebande d'animaux, de nombreux vols du même type ont été commis en Europe ces dernières années. La publication rappelle le vol en octobre 2013 de plusieurs ouistitis dans un zoo des Iles Canaries (Espagne) et de cinq tamarins en avril 2014 au zoo de Blackpool (Royaume-Uni). "En 2011, deux tamarins empereurs et deux cercopithèques de l?Hoest avaient été volés au zoo de Lyon (France) et retrouvés peu après", relève encore "A la trace". Hors d'Europe, les vols se multiplient aussi: "vol de huit tortues léopard du Cap dans un zoo en Australie en mars 2014, vol d?un jaguar dans un zoo en Afrique du Sud en novembre 2014, vol de quatre ouistitis à pinceaux blancs au zoo de Johor en Malaisie fin 2014, vol d?un tigre, d?un léopard et d?un jaguar en Arabie Saoudite en février 2015", énumère "A la trace". Au zoo de Beauval, où est conservé le seul couple de pandas géants de France, les mesures de sécurité ont été renforcées dès la découverte du vol "et les relations entre la direction du parc et la gendarmerie ont été intensifiées", a relevé le lieutenant-colonel Chuberre.

