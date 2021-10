Athènes (AFP). Sur le chemin d'un accord avec ses créanciers, la Grèce roule sur la réserve

La Grèce et ses créanciers progressent lentement vers un compromis mais les finances du pays se tarissent poussant Athènes à puiser dans un compte spécial pour rembourser le FMI et le ministre des Finances à sonner l'alarme sur l'épuisement des liquidités. Dans la partie qui se joue depuis fin février entre la Grèce et ses créanciers, UE et FMI, pour le déblocage des prêts au pays, il est pourtant difficile aux experts de poser sur la situation des caisses de l'Etat, un diagnostic brouillé par les jeux de communication de part et d'autre. Deux voyants rouges viennent de s'allumer: le ministre des Finances Yanis Varoufakis a averti lundi au sortir d'une réunion avec ses homologues de la zone euro, que "la question des liquidités était terriblement urgente" pour la Grèce, le pays risquant d'être à court de liquidités d'ici à "deux semaines". Et la Grèce a dû recourir à un compte spécial de la Banque de Grèce (BdG), une réserve imposée par le FMI à ses membres, pour rembourser 600 des 750 millions d'euros de prêt dus à l'institution de Washington qui a confirmé mardi le paiement. Un recours à ce compte n'est pas totalement une première mais jamais pour des montants de cette importance, selon la BdG. Pour autant, "il ne faut pas donner trop d'importance aux alertes sur les finances de l'Etat", veut croire Panayotis Pétrakis, professeur de l'Economie à l'université d'Athènes. "Ca ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème mais le jeu de pression est clair", assure-t-il. Athènes ne cesse de répéter que le pays ne fait pas de chantage tout comme il refuse d'être l'objet d'un chantage au défaut de paiement. Tous ces avertissements "font clairement partie de la négociation", estime Frédéric Ducrozet, économiste chez Crédit Agricole. "Car quand il y a de l'argent pour rembourser les créanciers, il n'y a pas d'accord, on l'a encore vu lors de l'Eurogroupe de lundi". - L'obstacle de juin - Le prochain remboursement important de la Grèce interviendra le 5 juin, avec un dû de 302,5 millions d'euros au FMI, suivi de quatre versements entre 340 et 567 millions jusqu'au 19 juin. Frédéric Ducrozet juge qu'Athènes peut franchir l'obstacle de juin, avec en revanche "un doute sur sa capacité à payer salaires et retraites", soit environ 1,5 milliards mensuels. Le professeur d'économie à l'Université d'Athènes Georges Pagoulatos, ancien conseiller du gouvernement grec en 2011, au pic de la crise, juge pour sa part l'échéance trop lourde. "Un accord de financement doit être trouvé d'ici fin mai", insiste-il. Pour parer au plus urgent, le gouvernement de gauche radicale a collecté jusqu'ici quelque 600 millions d'euros auprès des collectivités locales et organismes publics auxquels il a imposé le transfert de leurs réserves de fonds à la banque centrale, selon des chiffres communiqués mardi. L'Etat a également comprimé au maximum ses dépenses, qui ont été au premier trimestre inférieures de 1,18 milliards aux prévisions. Ainsi il n'a dépensé durant ce premier tiers de l'année que 3,9% des dépenses de santé au budget 2015 et 6,6% de celles prévues pour la protection sociale. Si tout cela ne suffit pas ? "Après un retard de paiement au FMI, il y a un délai d'un mois pour éviter le défaut selon le règlement de l'institution", explique M. Ducrozet. Toutes les agences de notation ne sont pas d'accord entre elles quant à savoir si le non remboursement du FMI signifie un défaut de paiement vis à vis de l'ensemble des créanciers, ajoute-t-il. "En terme de confiance à l'égard du pays, ce serait en revanche désastreux" pour Manos Chadzidakis, analyste chez Beta Securities. "Les plans de sauvetage ont mis plus de 250 milliards sur la table depuis 2010", rappelle M. Ducrozet. "Je n'imagine pas que tout capote pour quelques millions d'euros", ajoute-t-il.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire