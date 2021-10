Madrid (AFP). Immigration clandestine vers l'Espagne: un enfant caché dans une valise

Un enfant ivoirien de huit ans avait été caché dans une valise pour le faire passer depuis le Maroc dans l'enclave espagnole de Ceuta, a annoncé vendredi un porte-parole de la Garde civile qui l'a découvert. La valise était transportée par une jeune femme de 19 ans, qui a été contrôlée jeudi alors qu'elle empruntait le passage pour piétons vers cette enclave espagnole de moins de 20 km2 située dans le nord du Maroc, a-t-il expliqué. "En passant la valise au scanner, l'opérateur a observé quelque chose d'étrange, ce qui paraissait être une personne dans la valise", a poursuivi le porte-parole de la Garde civile. "Lorsqu'il l'a ouverte, il a trouvé un enfant mineur dans un état lamentable." Il s'agissait d'un petit garçon disant être âgé de huit ans et originaire de Côte d'Ivoire, selon la Garde civile. La jeune femme qui l'accompagnait, qui n'est pas sa mère, a été arrêtée et "mise à disposition de la justice". Quelques heures plus tard, le père du garçon a été arrêté en passant la douane. Originaire de Côte d'Ivoire, il vit dans les îles espagnoles des Canaries. En début de semaine, un migrant marocain de 23 ans a été retrouvé déshydraté dans un conteneur à destination du continent dans le port de Melilla, autre enclave espagnole au Maroc. L'activité étant réduite pendant le week-end prolongé du 1er mai, le conteneur était resté au port et le jeune homme y avait passé quatre jours enfermé sans boire et sans manger. Des migrants tentent par milliers chaque année de franchir les clôtures frontalières de Ceuta et Melilla, ou de déjouer les contrôles à la douane, avec de faux papiers ou en passagers clandestins.

