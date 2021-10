Londres (AFP). Grande Bretagne: les conservateurs frisent la majorité absolue, le SNP triomphe en Ecosse

Les conservateurs ont créé la surprise en frisant la majorité absolue aux législatives britanniques avec 316 députés contre 239 aux travaillistes, tandis que les nationalistes du SNP rafleraient 58 des 59 sièges écossais, selon un sondage sortie des urnes diffusé jeudi soir. Le sondage sortie des urnes effectué auprès de 22.000 électeurs contredit les estimations des enquêtes d'opinion qui pronostiquaient depuis six mois un coude à coude des plus serrés entre conservateurs et travaillistes. Si l'ampleur de la victoire conservatrice se confirme, le Premier ministre David Cameron se trouvera en position d'effectuer un second mandat au 10, Downing Street seul ou avec l'appoint d'alliés. Le parti nationaliste écossais SNP devient la troisième force du parlement de Westminster. Cependant, la chef de file du SNP Nicola Sturgeon a appelé à la prudence, doutant dans un tweet que son parti puisse remporter tous les sièges écossais, sauf un. Selon ce sondage sortie des urnes réalisé par les principales chaînes de télévision britanniques, le SNP multiplie par plus de 9 le nombre de ses députés par rapport à 2010. Les libéraux démocrates n'obtiendraient en revanche que 10 élus, alors qu'ils en comptaient 56 dans la précédente assemblée. Le parti europhobe et populiste Ukip conserverait deux députés.

