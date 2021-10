Moscou (AFP). Le vaisseau Progress se désintégrera dans l'atmosphère dans la nuit de jeudi à vendredi

Le vaisseau cargo inhabité Progress, qui retombe vers la Terre depuis sa perte de contrôle par les opérateurs russes il y a une semaine, se désintègrera dans la nuit de jeudi à vendredi en entrant dans l'atmosphère, a annoncé l'agence spatiale russe Roskosmos. "Le satellite décrochera de son orbite entre 00H45 et 06H36, heure de Moscou (21H45 GMT jeudi soir et 03H36 GMT vendredi)", a indiqué Roskosmos dans un communiqué publié jeudi. L'agence spatiale russe a précisé qu'elle serait en mesure d'affiner ses pronostics plus tard dans la journée. "Le vaisseau se consumera en traversant les couches de l'atmosphère et seuls quelques fragments de faible envergure atteindront la surface de la Terre", a-t-elle ajouté. Le lieu exact de la chute du vaisseau n'est pas connu, mais la quasi totalité des engins spatiaux du même type se désintègrent dans l'atmosphère ou atterrissent dans les océans, qui occupent la majeure partie de la surface de la Terre. Selon Roskosmos, la descente du vaisseau Progress M-27M vers la Terre ne devrait pas différer de celle d'un vaisseau sous contrôle. La Russie fait décoller chaque année trois à quatre vaisseau cargo chargés de ravitailler la Station spatiale internationale (ISS). Quelques heures après son décollage le 28 avril, le Progress, qui aurait dû s'arrimer six heures après à l'ISS pour la ravitailler, n'a plus répondu aux ingénieurs russes et a commencé à avoir des réactions incontrôlables. Une commission d'enquête a été chargée d'établir les circonstances de l'incident, qui semble avoir eu lieu au moment de la séparation entre le vaisseau et la fusée, avait estimé le vice-président de Roskosmos, Alexandre Ivanov. La perte de ce vaisseau qui aura coûté près d'un demi-milliard d'euros constitue un coup dur pour le secteur spatial russe, un domaine stratégique, déjà dans le collimateur du pouvoir pour de cuisants revers. Mais elle ne met pas en danger l'équipage de l'ISS qui dispose de plusieurs mois de réserves. Un vaisseau de ravitaillement Dragon, de la société américaine SpaceX, devrait rallier l'ISS au plus tôt le 19 juin.

