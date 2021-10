Moscou (AFP). Fin de course pour le vaisseau spatial Progress, désintégré dans l'atmosphère

Le vaisseau cargo inhabité Progress a terminé vendredi sa longue chute vers la Terre en se désintégrant dans l'atmosphère au-dessus de l'océan Pacifique, une fin sans danger pour l'ISS mais qui constitue un nouvel échec humiliant pour le secteur spatial russe. Le vaisseau Progress M-27M était supposé s'arrimer la semaine dernière à la Station spatiale internationale (ISS) pour la ravitailler, mais les opérateurs de vol russes avaient perdu son contrôle quelques heures après le lancement de l'engin par une fusée Soyouz depuis le cosmodrome de Baïkonour. Le Progress avait alors entamé une longue plongée vers la Terre en affichant des réactions incontrôlables. L'agence spatiale russe n'a pas été en mesure de prévoir l'heure et le lieu exact de sa chute, mais ne s'est pas montrée inquiète, la quasi-totalité des engins spatiaux du même type se désintégrant dans l'atmosphère ou atterrissant dans les océans, qui occupent la majeure partie de la surface de la Terre. Roskosmos avait annoncé jeudi que la descente du vaisseau Progress M-27M vers la Terre ne différerait pas de celle d'un vaisseau sous contrôle. La Russie fait décoller chaque année trois à quatre vaisseaux cargo chargés de ravitailler les six spationautes de l'ISS. Ces derniers ne sont par ailleurs pas mis en danger par la perte du cargo, disposant encore de plusieurs mois de réserves. Un vaisseau de ravitaillement Dragon, de la société américaine SpaceX, doit livrer à l'ISS au plus tôt le 19 juin environ 2,2 tonnes de matériel scientifique et de provisions. - Coup dur pour l'industrie spatiale russe - La perte du Progress constitue cependant un nouveau coup dur pour l'industrie spatiale russe, secteur stratégique qui fait historiquement la fierté du pays, déjà confronté ces dernières années à une série de revers humiliants. Pour ce vaisseau cargo qui a fini sa course sur Terre, 2,6 milliards de roubles, soit 458 millions d'euros, auront été dépensés. Une commission d'enquête a été mise en place pour déterminer les circonstances exactes de la perte du Progress. Elle doit présenter ses conclusions au plus tard le 13 mai, selon Roskosmos. L'incident semble avoir eu lieu au moment de "la séparation entre le vaisseau et la fusée", avait déclaré, la mine sombre, le vice-président de l'agence spatiale russe, Alexandre Ivanov, lors d'une conférence de presse la semaine dernière. "Le tir et le vol de la fusée se sont déroulés normalement, mais une seconde et demie avant la séparation du vaisseau (du dernier étage de la fusée), les instruments de mesure ont cessé d'émettre", avait abondé le président de Roskosmos, Igor Komarov. Quelques jours avant cet échec, une fusée expérimentale russe s'était écrasée juste après son décollage dans une zone inhabitée du nord de la Russie. A l'été 2013, c'était une fusée Proton avec ses trois coûteux satellites Glonass, le futur système de navigation par satellite russe, qui avait explosé au décollage. D'autres tentatives avortées de mise en orbite de satellites de communication ou la perte d'une sonde envoyée vers un satellite de Mars avaient fini par pousser la Russie à procéder à une refonte de son secteur spatial, où quelques têtes avaient sauté. - Mission spatiale retardée ? - Roskosmos a néanmoins plaidé des circonstances "imprévues" dans le cas du Progress, qui ne mettait pas en danger les futurs tirs de fusée Soyouz, les seules capables d'acheminer les spationautes vers l'ISS depuis l'arrêt des fusées américaines. "Nous allons corriger les plans de lancement des deux Progress de cette année. L'un est prévu pour le troisième trimestre, l'autre au quatrième", avait indiqué M. Ivanov, rappelant que sur 1.800 tirs, le taux de réussite avait été de 97,3%.

