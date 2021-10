Sortir dans la Manche : lundi 11 mai

Le salon rétrombile se tient de jeudi à samedi à la Glacerie. C'est à partir de jeudi à 10h et jusqu'à samedi où un concert et un feu d'artifice clôtureront le salon sur l'hippodrome.



Samedi, l'association Retour des Vétérans en Normandie, en partenariat avec le Musée du Débarquement de Utah Beach, organise une randonnée pédestre sur le secteur de Utah Beach/ Sainte-Marie-du-Mont. Les fonds récoltés seront entièrement reversés à l’association afin de permettre aux vétérans de revenir en Normandie.



En solo, en duo, en trio, en quatro, en équipes hommes/femmes ou mixte, que vous soyez licenciés ou non les organisateurs de la 2nde édition des 8 heures de Saint-Sauveur-le-Vicomte, vous attendent, dimanche, pour confirmer l’élan de 2014. Le bulletin d'inscription et toutes les infos sont à retrouver sur Team Bricquebec Cotentin