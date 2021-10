Paris (AFP). Areva va supprimer 5.000 à 6.000 emplois dans le monde,

Le plan de réduction des frais de personnel annoncé jeudi par Areva se traduira par la suppression de 5.000 à 6.000 postes dans le monde, dont 3.000 à 4.000 en France, a déclaré le directeur des ressources humaines du groupe François Nogué. Les frais de personnel du spécialiste du nucléaire atteignent aujourd'hui 3,5 milliards à 4 milliards d'euros, un niveau qui n'est plus soutenable par rapport aux 8 milliards de chiffre d'affaires du groupe, a souligné le dirigeant. "L'effort sera plus important pour les fonctions support, corporate et siège", afin de préserver les compétences du groupe dans les activités nucléaires, a-t-il ajouté au cours d'une réunion avec la presse.

