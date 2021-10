Paris (AFP). Areva en pleine restructuration va supprimer 2.700 postes d'ici à 2017 en France

Le groupe nucléaire français Areva, en pleine restructuration, a annoncé mardi qu'il allait supprimer 2.700 emplois en France d'ici à 2017, conformément à l?objectif de 3.000 à 4.000 suppressions de postes annoncé en avril, en tenant compte des départs déjà enregistrés depuis le début de l?année. Le groupe, qui emploie 44.000 salariés, dont les deux tiers en France, a insisté dans son communiqué d'annonce sur "le recours au volontariat, la préservation des compétences industrielles, et la poursuite du dialogue avec les salariés et leurs représentants". Un porte-parole d'Areva a précisé à l'AFP qu'il avait déjà enregistré 800 départs depuis le début de l'année, hors plan de suppression d'emploi (PSE). Cependant, d'après la CGT, 1.300 départs ont déjà été enregistrés depuis le 1er janvier. Deux délégués syndicaux interrogés par l'AFP, destinataires des documents remis officiellement mardi au Comité central d'entreprise (CCE), évoquaient pour leur part un total de 2.550 suppressions de postes d'ici deux ans. Ce nombre "ne tient pas compte des postes déjà vacants et des créations à venir", a précisé à l'AFP Philippe Launay (FO). Ces prévisions de suppressions, site par site, "restent à décortiquer" car les documents représentent plus de 800 pages, a-t-il dit. Elles feront l'objet de premières discussions lors d'un CCE prévu le 3 et 4 novembre. Selon la CGT et FO, environ 865 suppressions de postes sont envisagées dans l'entité Areva NP, qui regroupe l'activité réacteurs, dont EDF va prendre le contrôle, et 825 chez Areva NC. Le reste des suppressions concerne les autres entités: ABS (550), SET (96), Eurodif (132) et Areva Mines (84). Après une perte record de 4,8 milliards d'euros en 2014, Areva avait annoncé en avril ce plan de restructuration, qui prévoit d'ici à 2017 quelque 6.000 suppressions d'emplois dans le monde, dont 3.000 à 4.000 en France. - sauvetage financier - Mais le groupe nucléaire doit aller plus loin et a besoin d'une véritable bouée de sauvetage financière: l'Etat entend injecter au moins 2,5 milliards d'euros dans le groupe nucléaire en difficulté et céder à des investisseurs asiatiques un tiers de l'activité réacteurs en cours d'acquisition par EDF. L?objectif est de construire deux projets d?entreprise, assure le groupe: celui du "Nouvel Areva", "recentré sur le cycle des matières nucléaires", et celui d?Areva NP, "chaudiériste nucléaire, fournisseur d?équipements, de services et de combustible, dont EDF a vocation, une fois l?opération validée, à devenir l?actionnaire majoritaire". "On veut qu'EDF et Areva aient 66%" - 51% pour l'électricien et 15% pour le spécialiste de l'atome - de Areva NP, et "on cherche un partenaire pour un tiers", chinois ou japonais, a indiqué début octobre une source gouvernementale en marge d'un voyage du Premier ministre Manuel Valls et du ministre de l'Economie Emmanuel Macron au Japon. Quand Areva avait officialisé fin juillet la cession au géant public de l'électricité EDF de la majorité d'Areva NP, il avait seulement été précisé qu'EDF prendrait une part de 51 à 75%, tandis qu'Areva ne conserverait qu'au maximum 25% de la filiale valorisée à 2,7 milliards d'euros. L'électricien doit préciser son offre "fin novembre", pour une finalisation prévue au dernier trimestre 2016, selon la même source. Détenu à 86,5% par des capitaux publics, Areva cherche à attirer des investisseurs chinois, tandis que des négociations sont en cours avec Mitsubishi Heavy Industries (MHI), son partenaire pour le réacteur Atmea. Au premier jour de sa visite au Japon, Manuel Valls s'était d'ailleurs dit ouvert à l'idée de voir le conglomérat industriel japonais entrer dans le capital d'Areva NP. Il y a "une discussion concrète et très utile pour pouvoir faire un partenariat avec Mitsubishi. Les industriels japonais ont l'autorisation d'avancer", a indiqué la source gouvernementale.

