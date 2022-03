Londres (AFP). Royaume-Uni: le monde attend le prénom de la princesse

Kate et William ont passé leur première nuit à quatre avec leur fille et le prince George au palais londonien de Kensington, après avoir présenté samedi la petite princesse au monde qui attend désormais de connaître son prénom. Les bookmakers piaffaient d'impatience dimanche dans l'attente de l'annonce et ont bouleversé leurs préférences dans la nuit, sous l'afflux des paris. Charlotte est ainsi passée devant Alice qui était la favorite jusqu'alors. Olivia a fait une belle remontée tandis que Victoria et Elizabeth restaient également très populaires. Si le pays espère une annonce dimanche, il pourrait devoir attendre. Il avait fallu une semaine pour connaître le prénom de William et un mois pour celui de son père, le prince Charles. Kate, 33 ans, et William, 32 ans, avaient mis deux jours après la naissance le 22 juillet 2013 de leur premier enfant pour révéler qu'il s'appelait George, Alexander, Louis. Mais, tous les médias notaient que cette annonce était intervenue au lendemain de leur sortie de la maternité, espérant le même scénario. La BBC rappelait également que la tradition veut que le prénom soit annoncé après la première rencontre du nouveau-né avec la reine. Elizabeth II, "ravie" d'être pour la cinquième fois arrière-grand-mère, a été vue dimanche matin à l'église de Sandringham dans le Norfolk (est de l'Angleterre), ont rapporté plusieurs médias, avançant qu'elle pourrait ne pas rentrer à Londres avant mardi. - Repos et visites privées - Samedi, l'annonce de l'admission de Kate à la maternité de l'hôpital St Mary est tombée à 05H35 GMT avant celle, moins de cinq heures plus tard, de la "naissance sans complication d'une fille à 08H34" pesant 3,7 kg. En fin d'après-midi, Kate, vêtue d'une robe blanche à fleurs jaunes, et le prince William, en jeans noir, chemise blanche et pull bleu, ont présenté leur fille devant l'hôpital St Mary où médias du monde entier et fidèles irréductibles de la famille royale attendaient depuis des jours. "La beauté endormie", comme l'a baptisée le tabloïd Sun, inaugure une nouvelle règle de succession qui met fin à la primogéniture masculine, une règle vieille de 300 ans qui délogeait les filles de leur rang dans l'ordre de succession au trône au profit de leurs frères cadets. Son altesse royale, quatrième dans l'ordre de succession au trône britannique, était dans les bras de sa mère, enveloppée dans une légère couverture blanche et protégée par un bonnet beige. Ces premières photos et en particulier le gros plan du visage endormi et paisible de la princesse ont fait le tour du monde et étaient à la Une de l'ensemble de la presse britannique à l'exception de l'Independent, seul quotidien à préférer se concentrer sur les élections législatives de jeudi. Plus tôt dans l'après-midi George, 21 mois, avait fait une rarissime apparition pour rendre visite à sa petite soeur. D'ordinaire soigneusement protégé des médias, il a gratifié les reporters d'un coucou de la main. Le duc et la duchesse de Cambridge, soucieux du respect de leur vie privée, devraient désormais rester invisibles pendant plusieurs jours, même si nombre d'équipes de télévision campaient devant le palais de Kensington, leur résidence londonienne. Les visites privées devraient se succéder à commencer par les grands-parents, Michael et Carole Middleton ainsi que le prince Charles et Camilla, et bien sûr les autres membres de la famille royale. - 103 coups de canons -

