Toulon (AFP). Migrants: un navire français sauve 217 naufragés près de la Lybie

Un patrouilleur de haute mer de la marine française envoyé pour renforcer le dispositif mis en place en Méditerranée par l'Union Européenne a sauvé samedi 217 naufragés près des côtes libyennes, a-t-on appris auprès des autorités françaises. Le patrouilleur "Commandant Birot" était parti en début de semaine dernière renforcer le dispositif de surveillance européen Triton mis en place pour faire face à l'afflux de bateaux de migrants. Il avait embarqué du matériel médical et sanitaire. Les naufragés étaient à bord de trois embarcations. Deux passeurs présumés ont été interceptés, a indiqué la préfecture maritime française de la Méditerranée, précisant que les naufragés et les passeurs "seront remis aux autorités italiennes". En Italie, les gardes-côtes ont annoncé avoir coordonné le secours d'au moins six embarcations de migrants samedi matin, alors que d'autres opérations étaient encore en cours. Samedi soir, ils n'étaient pas encore en mesure de donner une évaluation du nombre de personnes secourues dans la journée, mais ont évoqué "une journée très chargée". Vendredi, ils avaient secouru 220 migrants originaires d'Afrique sub-saharienne, qui se trouvaient à bord de deux embarcations en difficulté dans les eaux libyennes et qui ont débarqué samedi matin sur l'île de Lampedusa. Chaque jour, plusieurs centaines de migrants, essentiellement africains mais aussi pour beaucoup syriens, arrivent sur les côtes italiennes après avoir été secourus par la marine ou les gardes-côtes italiens. Le Conseil européen a décidé le 23 avril de renforcer la présence de l?Union européenne en mer, afin d?éviter "toute nouvelle perte de vies humaines", alors que des centaines de migrants ont péri en Méditerranée depuis le début de l'année dans le naufrage de leurs embarcations. L'opération Triton, coordonnée par Frontex, l'agence européenne pour la surveillance des frontières, a été lancée en novembre 2014 pour aider l'Italie à contrôler ses frontières maritimes et récupérer les migrants sur des embarcations en perdition. La Commission européenne a prolongé Triton jusqu'à la fin 2015, en lui allouant un budget de 18 millions d'euros. L'UE cherche aussi à obtenir l'aval des Nations unies pour combattre les passeurs, qualifiés d'"esclavagistes" par le chef du gouvernement italien Matteo Renzi. Une éventuelle intervention compliquée par la situation en Libye, où deux gouvernements et parlements se disputent le pouvoir. La chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini se rendra mardi au siège de l'ONU à New York, avant une rencontre prévue mercredi à Washington avec le secrétaire d'Etat américain John Kerry. Les organisations humanitaires plaident de leur côté pour un meilleur accueil des réfugiés fuyant les pays en guerre par l'Union européenne et soulignent que si la communauté internationale parvenait à fermer la route libyenne, ce qui est loin d'être acquis, une autre route s'ouvrirait ailleurs. Les ONG Médecins sans frontières (MSF) et Migrant offshore aid station (Moas) ont annoncé samedi avoir affrété un navire consacré au sauvetage de migrants en Méditerranée, qui a appareillé samedi de Malte pour une mission de six mois. Le "MV Phaenix", l'unique navire privé engagé dans cette action soulignent les deux ONG dans un communiqué, a appareillé samedi pour une mission de six mois. L'an dernier, pour une première mission de deux mois, il avait participé au sauvetage de 3.000 personnes, ont-elle fait valoir.

