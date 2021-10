Hockey-sur-glace : Caen aborde les play-down en confiance

Celle qui sort vainqueur de ce duel a droit à une saison supplémentaire en Ligue Magnus. L'autre doit retourner se frotter à son antichambre, la première division.

Le hasard du calendrier faisait que les deux adversaires de cette poule de maintien (play-down) s'affrontaient en clôture de saison régulière, samedi 26 février. L'idée était à la fois d'éviter la dernière place, afin d'avoir l'avantage de la glace par la suite, et de prendre un premier ascendant psychologique sur son adversaire. Le Hockey Club de Caen y est parvenu en égalant sa plus large victoire de la saison, qui avait déjà été obtenue contre cette même équipe de Haute-Savoie en décembre. Son succès 6-3 a été bâti en deux temps bien distants. « On a abordé le match en allant les chercher, en exerçant un gros pressing, mais nous nous sommes pris des pénalités et des contres, explique l'entraîneur Bertrand Pousse. Nous avons eu une bonne réaction par la suite, en attendant plus et en étant plus disciplinés. » Concrètement, le premier aspect du match s'est matérialisé par un 3-1 infligé en dix minutes par Mont-Blanc. Le deuxième ressembla plutôt à un 5-0 en faveur des visiteurs. Julien Lebey a commencé par réduire la marque dans le premier tiers (3-2), puis Jonathan Duchesneau, Jonathan Avenel et Jérémie Romand ont permis à Caen de prendre l'avantage dans la deuxième période, en concrétisant notamment ses contre-attaques. Enfin, Erwan Pain a enfoncé le clou à l'entame des dix dernières minutes de jeu.

« Mont-Blanc était peut-être éprouvé physiquement, ils avaient disputé un match assez long la veille qui a pu peser sur les organismes, relativise Bertrand Pousse. Mais cette victoire nous donne de la confiance. » A contrario, elle constitue un coup d'arrêt pour les montagnards, qui étaient jusqu'alors dans une excellente dynamique. Les play-down, dont les deux premiers matchs de disputeront les 4 et 5 mars à Caen, remettront les compteurs à zéro. En règle générale, ce sont les plus guerriers qui en sortent vainqueurs. Mont-Blanc, qui reste sur deux maintiens de la sorte, en sait quelque chose.

Légende photo : Erwan Pain a inscrit le dernier but caennais contre Mont-Blanc. Caen a marqué six buts pour la première fois de la saison.