Hockey : Caen file vers les play-down

Auteurs de l'ouverture du score par Jérémie Romand dans le deuxième tiers-temps, ils ont concédé trois buts dans la foulée par inattention ou en contre attaque. Secoué par son coach dans le vestiaire, Caen s'est à son tour fendu de trois buts à l'entame de la dernière période (par Aziz Baazi, Erwan Pain et Jonathan Avenel), et donc d'un court avantage au panneau d'affichage (3-4). Villard a égalisé puis tué le match dans le temps additionnel. Les Caennais, avant-derniers, ont désormais six points de retard sur le douzième, premier qualifié pour les play-off. Ils peuvent d'ores et déjà préparer les play-down (qui sauvera une des deux dernières équipes), même si un retournement de situation reste mathématiquement possible à l'occasion des sept dernières journées de championnat. Samedi 29 janvier, Caen affrontera en Chamonix un autre adversaire direct à domicile (20h). Pour maintenir un infime espoir ?



