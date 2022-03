Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 2 et 3 mai

MANCHE

Vendredi, le Cercle des Nageurs d'Avranches organise son meeting annuel de natation. Plus de 200 nageurs se donnent rendez-vous au centre aquatique Aquabaie. Il s'agit d'une compétition qui s'adresse aux catégories Poussins et Seniors. Un repas sera proposé aux participants et à leurs accompagnateurs.

Parmi les 16 hippodromes de France participant à l'opération "Tous au Paquodrome", celui de Graignes propose plusieurs animations pour toute la famille. Vendredi, profitez d'un après-midi de jeux et de courses. Rendez-vous, ce vendredi 1er mai, à partir de 13h30 à l'hippodrome de Graignes.

Durant ce long week-end, l'association ADAME vous propose de voyager dans le temps avec la reconstitution d'un camp du moyen-âge à la maison des marais de Marchésieux. Il y aura des animations avec des chevaliers. Ce vendredi de 11h à 17h, il y aura en plus le troc de plantes. L'entrée au camp est à 3€, rendez-vous tout ce week-end à Marchésieux.

Le salon gastronomique "Granville Gourmand" se tient à la salle de Hérel tout ce week-end. Venez découvrir un événement convivial où des producteurs proposent leurs spécialités. 10 Chefs de la région réaliseront des plats et les feront déguster au public. C'est samedi et dimanche, de 10h à 19h, l'entrée est à 2€, c'est gratuit pour les moins de 18 ans.

Tout ce week-end, c'est la fête du nautisme en Cotentin à Cherbourg-Octeville. Pour la 15ème année consécutive, les acteurs du nautisme seront sur le pont pour initier petits et grands aux pratiques du nautisme et faire découvrir par la même occasion leur passion. Samedi et dimanche, découvrez gratuitement (ou à moindre coût) toute la palette des loisirs et des sports nautiques. Plus d'infos sur Cotentin Nautisme

Tout ce week-end, se tient à Donville-les-Bains, le salon du bien-être. Au programme : la présence d'exposants et des conférences les deux jours. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 19h à la salle des fêtes de Donville-les-Bains.



Dimanche, découvrez la course d'orientation à Granville. Parcours d'orientation tous niveaux, découverte/initiation en famille. Départ et inscriptions à la salle Jean Galfione entre 10h et 12h. Renseignements auprès du service des sports de la ville.

CALVADOS

Vendredi, se tient à Ouistreham, les foulées du Muguet. Au programme de cette journée, 2 courses ainsi qu'une épreuve pour les enfants sans classements. Une manifestation organisée en partenariat avec l'association «Handi'chiens», 50% des bénéfices lui seront reversés.

Tout ce week-end, c'est la 21ème édition du Festival des AOC et AOP en Normandie. De nombreuses animations seront proposées lors de ces rencontres de Cambremer. Le programme complet est à retrouver sur Les Rencontres de Cambremer

Si vous avez des projets de travaux ou d'achat, ne manquez pas le 2ème Salon Habitat, Déco, Immo et Jardin à Bayeux. Il se tiendra vendredi et tout ce week-end à la salle La Comète. Dimanche, des cours de cuisine seront donnés par Norbert Tarayre, finaliste de Top Chef en 2012. Inscriptions sur Isis Events

L’Audacieuse a lieu dimanche. Il s'agit d'une course à obstacles sur 10 km. Les sites de départ et d'arrivée se situent sur le parking de la Fonderie, Avenue du Haut Crépon à Hérouville-Saint-Clair. Les inscriptions sont closes pour cette édition mais rien ne vous empêche d'aller profiter du spectacle en famille.

Tout ce week-end, se tient à Rouen, les 24h motonautiques, une manifestation sportive et festive. Pendant les deux jours, déambulez dans le village tout en profitant des stands et des animations. Un espace sur le thème des pirates sera dédié aux enfants. Retrouvez plus d'infos sur 24h Rouen

ORNE

L'aéroclub d'Andaine vous convie à ses portes ouvertes à partir de vendredi et tout ce week-end. Ça se déroule à l'aérodrome de Couterne. Rendez-vous ce vendredi midi pour le repas du Sud-Ouest et à n'importe quel moment de ces 3 jours pour un baptême ou même un vol d'initiation où vous pourrez prendre les commandes à partir de 15 ans.

Le cirque Amar est à Alençon à la fin de la semaine. Nouveau spectacle 2015 : Transformers, Electra l'Incroyable Femme laser. Représentations vendredi à 15h et 20h30, samedi à 16h et 19h30 et dimanche à 15h au parc des expositions de la ville.

Vendredi, les amateurs de basket ont rendez-vous à Flers pour un tournoi. Assistez au tournoi, ce vendredi dès 9h, au gymnase Pierre Godard et à la halle des sports Saint-Sauveur à Flers. L'entrée est gratuite.