Washington (AFP). Obama: Washington et Tokyo, inquiets par les activités de Pékin en mer de Chine

Les Etats-Unis et le Japon "partagent des inquiétudes" au sujet des activités de Pékin en mer de Chine, a déclaré le président Barack Obama mardi. "Les Etats-Unis et le Japon sont tous deux attachés à la liberté de navigation, au respect du droit international et à la résolution pacifique des différends sans contrainte", a dit M. Obama lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe à la Maison Blanche.

